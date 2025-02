Basket. Saliou Niang solleva la Coppa Italia di pallacanestro

Con Trento supera Milano (79-63)

L’ala ha vinto anche il premio come miglior giocatore italiano del trofeo

MANDELLO DEL LARIO – La crescita esponenziale di Saliou Niang continua senza sosta. Il giocatore mandellese ha infatti vinto ieri il suo primo importante trofeo con la maglia della Dolomiti Energia Trento. La formazione allenata da coach Paolo Galbiati è riuscita a battere la favorita Olimpia Milano (79-63) e ad aggiudicarsi la Coppa Italia di pallacanestro.

Nonostante Trento arrivasse al trofeo da prima della classe, la favorita era sicuramente l’Armani Jeans di coach Ettore Messina. Ma, anche grazie alle prestazioni del ventenne lecchese, la formazione trentina ha ottenuto il trofeo.

Niang è stato protagonista delle giocate decisive nella vittoria di semifinale contro Trieste e ha chiuso la finale con 8 punti e 7 rimbalzi. Nelle tre partite disputate l’ala ha tenuto una media di 12 punti e 6 rimbalzi, ottenendo anche il premio di Best ITA Fastweb come miglior giocatore italiano del trofeo.

Il prossimo passo per Niang sarà l’esordio in maglia azzurra, visto che il CT Gianmarco Pozzecco l’ha convocato per le due prossime sfide contro Turchia e Ungheria.