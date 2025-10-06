Basket Serie A. Che esordio per Cheickh Niang!

15 punti in 23 minuti di gioco per lui

“Inchiodata” da cineteca sulla testa dei difensori canturini

TRENTO – Quella di ieri sarà una giornata che il mandellese Cheickh Niang ricorderà per un pezzo. A soli diciassette anni ha fatto il suo esordio nella Serie A di pallacanestro con la maglia della Dolomiti Energia Trento, mettendo a referto una prestazione da incorniciare.

Complice anche il crollo della San Bernardo Cantù – la partita è finita 109-69 – i giovani trentini hanno avuto tanto spazio e possibilità di mettersi in mostra. Il più giovane dei fratelli Niang ha esordito a metà del primo quarto e segnato i suoi primi due punti tre minuti dopo.

Al termine della gara il suo score faceva segnare 15 punti in 23 minuti di gioco, col 50% al tiro da due punti e due triple segnate su altrettanti tentativi. Oltre ai punti, Niang si è fatto sentire anche sotto i tabelloni, con sei rimbalzi conquistati. Da segnalare anche un’inchiodata in testa alla difesa canturina che ha fatto sobbalzare panchina e tifosi di Trento.

È stato un bell’esordio, ma soprattutto abbiamo giocato benissimo di squadra – dichiara nell’intervista post partita – abbiamo difeso, corso e fatto tutto quello che dovevamo fare”