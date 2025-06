Basket Serie A. Ennesimo riconoscimento per Saliou Niang

Miglior difensore all’Eurocamp di Treviso

Il mandellese sogna la NBA, è tra i primi 100 prospetti per ESPN

MANDELLO DEL LARIO – La stagione di Saliou Niang si è conclusa con l’eliminazione della sua Trento contro l’Olimpia Milano ma il mandellese non si è certo fermato. Dal 31 maggio al 2 giugno Niang è stato tra i principali protagonisti dell’Adidas Eurocamp di Treviso, una tre giorni in cui i migliori prospetti europei, con anche qualche americano non di primo piano, possono mettersi in mostra davanti a decine di scout NBA.

Niang ha approfittato a piene mani dell’occasione avuta e, alla fine della tre giorni, ha ottenuto il premio di miglior difensore della manifestazione. Questo riconoscimento è probabile che possa ulteriormente far salire le sue valutazioni in ottica Draft NBA.

Soltanto poche settimane fa Niang era stato votato come giocatore italiano più migliorato della Serie A.

Niang, nato nel 2004 in Senegal e trasferitosi da piccolo in Italia – ha esordito poche settimane fa con la nazionale azzurra! – ha infatti inserito il suo nome tra quelli che potranno essere selezionati nei due giri di scelte del Draft NBA che si svolgerà il prossimo 25 e 26 giugno al Barclays Center di Brooklyn.

Saranno 59 i prospetti che verranno selezionati dai General Manager delle trenta franchigie americane. Il nome di Niang è rimasto a lungo sotto traccia ma, in un aggiornamento di pochi giorni fa della “Big board” di ESPN il mandellese compariva alla posizione numero 78. Possibile che le prestazioni di Treviso possano far salire ulteriormente le sue opzioni, magari con una scelta al secondo giro.