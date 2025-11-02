Basket Serie A. Il “derby dei Niang” lo vince Saliou

La Virtus espugna il campo di Trento (83-102)

13 punti in 18 minuti per il più grande dei fratelli Niang

MANDELLO DEL LARIO – Ieri è stata una serata speciale per la famiglia Niang. Per la prima volta i fratelli mandellesi Saliou e Cheickh si affrontavano in un incontro ufficiale di Serie A di pallacanestro. Alla fine ha vinto la Virtus Bologna di Saliou, andata a espugnare il campo dell’Aquila Trento con autorità.

La partita tra le due formazioni è durata poco meno di un tempo. I trentini sono partiti a fionda (7-0) ma la Virtus ha risposto con un parziale di dieci punti consecutivi. A 3 minuti dalla fine del primo quarto è entrato Cheickh, mentre per vedere Saliou si è dovuto attendere l’inizio del secondo quarto (24-26).

La partita è rimasta in equilibrio fino alla metà del secondo quarto (37-42) quando poi la Virtus ha preso il largo partendo proprio da un gioco da tre punti di Saliou, arrivando fino al 43-60 di fine primo tempo.

Nella ripresa Trento non ha mai dato l’impressione di poter avvicinare gli ospiti e la partita e andata liscia per Bologna fino all’83-102 finale.

Per quanto riguarda il tabellino, anche qui ha fatto meglio Saliou, con una gara da 13 punti in 18 minuti, con un plus/minus di +15. Per Cheick – che ricordiamo, ha appena compiuto diciassette anni! – due punti e 1/5 al tiro in 17 minuti.