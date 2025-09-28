Basket Serie A. Niang, derby mancato in Supercoppa

Il classe 2008 Cheick perde contro Brescia

La Virtus di Saliou eliminata da Milano

MILANO – Il canestro dei suo ex compagno alla Dolomiti Energia Quinn Ellis impedirà a Saliou Niang di giocarsi la finale di supercoppa contro la Germani Brescia, che ha eliminato in semifinale la Dolomiti Energia del fratello Cheick.

Nelle amichevoli di inizio stagione coach Massimo Cancellieri aveva utilizzato spesso il più piccolo dei fratelli Niang – che ha solo 17 anni – ma nessuno si sarebbe aspettato ieri di vederlo titolare in una delle gare più importanti della stagione, la semifinale di Supercoppa italiana.

Il più piccolo dei tre fratelli cestisti mandellesi – che gioca col 7, come Saliou – ha fatto ampiamente il suo, chiudendo la gara con 8 punti e 4 rimbalzi in 18 minuti di gioco, restando in campo nei momenti decisivi. Il suo contributo – con un paio di “circus shot” – non è bastato e Brescia ha vinto col punteggio di 88-75.

L’altra semifinale la Virtus Bologna l’aveva praticamente vinta, prima che la tripla di Quinn Ellis – dopo un recupero di palla fortunoso – mandasse in visibilio il forum e impattasse il match a quota 83, portando la gara ai supplementari.

La Virtus senza Niang, fuori per raggiunto limite di falli, ha segnato solo tre punti nell’over time, perdendo 86-93. Per Saliou comunque una prova solida, con 14 punti in 26 minuti di gioco.