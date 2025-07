Basket Serie A. Saliou Niang alla Virtus, ora è ufficiale

Ufficializzato l’accordo coi campioni d’Italia

“Giocatore ideale per il nuovo router” dichiara il DG Ronci

MANDELLO DEL LARIO – La notizia era nota da settimane ma solo ieri è diventata ufficiale: Saliou Niang giocherà il prossimo campionato con i campioni d’Italia della Virtus Bologna. L’ala mandellese ha firmato un contratto pluriennale con le “V nere”.

L’annuncio dell’accordo è arrivato ieri tramite il sito della società virtussina. Giustamente soddisfatto il giocatore. “Sono molto contento di essere arrivato a Bologna, in un club come la Virtus. Iniziare questa nuova esperienza per me significa tanto e non vedo l’ora di farlo con i miei nuovi tifosi”.

“Saliou rappresenta una storia di talento, sacrificio e passione. Una crescita costante in un club che ha visione e risultati come Trento, fino alla chiamata al draft NBA da Cleveland – dichiara il Direttore Generale Paolo Ronci – siamo felici di accoglierlo ora alla Virtus e lo riteniamo un giocatore ideale nel nuovo roster per doti atletiche, capacità di interpretare piu’ ruoli ed età.”

Quello di Niang a Bologna è sostanzialmente un ritorno, anche se sull’altra sponda. Il mandellese, dopo aver lasciato la provincia lecchese, è stato formato nelle giovanili della Fortitudo, squadra che ha lasciato due anni fa per salire in Serie A con la maglia dell’Aquila Trento.

Nella notte si è chiuso con un DNP – Did Not Play – l’avventura alla Summer League di Las Vegas per Niang con la maglia dei Cleveland Cavaliers. Nelle precedenti tre partite il mandellese aveva tenuto una media di circa 8 punti a partita, giocando una ventina di minuti.