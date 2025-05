Basket Serie A. Saliou Niang in gara per due premi agli LBA Awards

Il suo nome inserito tra i migliori U22 e tra i giocatori “più migliorati”

Le votazioni saranno on line sul sito della Legabasket

MANDELLO DEL LARIO – Saliou Niang è stato inserito nel quintetto di finalisti per il premio di miglior giocatore italiano Under 22 del campionato di Serie A1 di pallacanestro. Questa nomina è l’ennesimo riconoscimento per il mandellese che, durante quest’annata sportiva, ha esordito con la maglia azzurra e vinto la Coppa Italia con l’Aquila Trento.

Il quintetto dei migliori cinque giocatori è composto dal compagno di squadra di Niang Quinn Ellis, dal varesino Elisee Assui, dal playmaker classe 2005 della NutriBullet Treviso David Torresani e dal lungo reggiano Mouhamed Faye, vincitore del premio nella scorsa stagione.

I progressi evidenti messi in campo in questa stagione hanno permesso a Niang di essere candidato anche in una seconda categoria, quella di “Most Improved player”, giocatore più migliorato del campionato. A concorrere a questo premio – oltre ai già citati Quinn Ellis e Faye – ci saranno l’altro varesino Matteo Librizzi e il lungo della Reyer Venezia Mfiondu Kabengele.

I vincitori dei premi LBA Awards vengono decisi dai tifosi tramite una votazione on line direttamente sul sito della Legabasket. Le votazioni sono aperte dal 9 al 16 maggio.