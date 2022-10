Basket Serie A2. Brutto infortunio per il giovane Saliou Niang

Frattura da stress al piede sinistro per il mandellese

Il diciottenne verrà rivalutato a fine mese

BOLOGNA – Brutte notizie per il cestista mandellese Saliou Niang. Il diciottenne giocatore della Fortitudo Bologna ha subito una frattura da stress al terzo metatarso del piede sinistro e sarà costretto a rimanere ai box per almeno un mese, prima che la situazione venga monitorata nuovamente.

Niang (200 cm – 2004) ha iniziato a giocare nella Polisportiva Mandello, dove ha effettuato tutto il minibasket. Dopo due stagioni alla Gimar Lecco – U13 e U14 – si era trasferito alla Fortitudo Bologna a partire dall’U15.

Quest’anno il giovane cestista era entrato in pianta stabile nella prima squadra bolognese, collezionano una presenza in campionato e una in Supercoppa Serie A2, senza mettere punti a referto. Lo sfortunato giocatore era già stato vittima di un brutto infortunio due anni fa, quando si ruppe i legamenti della caviglia.

La speranza è quella di vederlo tornare presto in campo.