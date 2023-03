Basket Serie C Silver. Cantù troppo forte, Mandello va ko

I canturini spaccano la partita nel secondo quarto

“Faremo di tutto per non retrocedere in maniera diretta” dichiara coach Tocalli

CANTÙ – Si ferma a due la striscia positiva della Tencoadda Mandello. Contro l’ABC Cantù – una delle formazioni più “calde” del campionato – i lariani subiscono una pesante sconfitta.

Mandello si presenta a Cantù in formazione rimaneggiata. I padroni di casa ne approfittano per guadagnare dieci punti di margine nel primo quarto, ma l’orgogliosa reazione del ragazzi di coach Federico Tocalli permette loro di rimontare, chiudendolo in perfetta parità (24-24).

A partire dalla seconda frazione il divario si fa abissale, con le prime rotazioni. Mandello segna solo cinque punti e va negli spogliatoi con oltre venti lunghezze da recuperare (50-29) .

Poco da dire sulla ripresa, coi lariani che riescono a rendere meno amara la sconfitta con un propositivo ultimo quarto, con la partita ampiamente in ghiaccio (92-78)

Miglior marcatore lecchese Giacomo Marrazzo a quota 21 punti.

“Una partita difficilissima, con tante assenze – siamo arrivati in sette, più due 2007. Il secondo quarto ci ha affossato. Nel terzo periodo siamo stati sempre sotto ma, nell’ultimo quarto siamo arrivati a meno 11, quindi c’è stata una buona reazione -dichiara coach Tocalli – sdesso mancano quattro partite, le affronteremo con serenità e serietà, per fare del nostro meglio per non retrocedere subito.

ABC CANTÙ – TECNOADDA MANDELLO 92-78

PARZIALI: 24-24, 50-29, 78-52

MANDELLO: Marrazzo Giacomo 21, Longhi Omar 13, Balatti Daniele 12, De Gregorio Thomas 10, Puglisi Francesco 10, Combi Stefano 7, Scala Marco 3, Ratti Andrea 2, Papa Niang Ibrahim 0, Pozzi Cristiano 0, All. Tocalli Federico, ass: Triboli Marco