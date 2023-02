Basket Serie C Silver. Domani sera il “derby” tra Calolzio e Mandello

I lariani rischiano, salvezza sempre più dura

Calolziesi incerottati e reduci dal pesante ko contro la Rondinella

MANDELLO DEL LARIO – Domani sera al CRAL di Mandello andrà in scena il secondo derby stagionale tra Tecnoadda Mandello ed Enginux Calolziocorte. La sfida sarà molto importante per entrambe le formazioni, provenienti da un momento tutt’altro che semplice: Mandello ha ceduto di schianto nello scontro salvezza contro Erba, Calolziocorte ha addirittura perso in casa contro la Rondinella, ultima in classifica.

Quelli che rischiano di più sono ovviamente i mandellesi, che vendono allontanarsi l’obiettivo stagionale, quel quintultimo posto che garantirebbe loro almeno la possibilità di giocarsi i play-out. I lariani devono recuperare sei punti a Varedo, a sole sette giornate dal termine, e vincere lo scontro diretto con almeno 17 punti di margine. Una sconfitta contro Calolziocorte potrebbe rivelarsi quasi decisiva nella rimonta salvezza.

“La classifica è molto preoccupante e le partite diventano sempre meno – dichiara coach Federico Tocalli – dobbiamo dare una svolta al finale di stagione se non vogliamo retrocedere direttamente. Loro sono una squadra rocciosa e per noi sarà una partita difficilissima, anche perché non siamo in un periodo brillante. Ci serve una vittoria per riprendere morale e iniziare così una striscia di successi che ci permetterebbero di salvarci”.

L’Enginux che si presenterà a Mandello non sarà sicuramente al meglio: Meroni e Paduano acciaccati e Rusconi fuori da tre settimane per un problema muscolare, e in forse per la sfida di domani. I venti punti dei calolziesi – sesti, su quattordici squadre – non lasciano tranquilli i tifosi della squadra del presidente Brini, reduce da tre sconfitte negli ultimi quattro match.

“La situazione è quella che è, in settimana abbiamo avuto molte defezioni e Rusconi è ancora a mezzo servizio – dichiara coach Angelo Mazzoleni – nonostante le assenze ci siamo comunque allenati bene. In ogni caso abbiamo bisogno di una vittoria per risalire un po’ la classifica”.

L’appuntamento è al CRAL di Mandello del Lario venerdì 24 febbraio, a partire dalle 21.30. La sfida di andata, giocatasi il 4 novembre scorso, era stata vinta nettamente da Calolzio col punteggio di 76-61