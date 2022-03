Basket Serie C Silver. Mandello ai minimi termini, ma gioca lo stesso

Lecchesi penalizzati da Covid e infortuni, solo otto giocatori disponibili

Coach Tocalli “Faremo di tutto per impensierirli”

MANDELLO – Situazione sportivamente molto difficile per la Tecnoadda Mandello di coach Federico Tocalli. La formazione arancioblu è penalizzata da un numero impressionante di infortuni e contagi Covid, non sufficiente per far rinviare la partita casalinga di questa sera contro la Marnatese.

La Tecnoadda si presenterà in campo con solo otto effettivi, compreso il diciassettenne Leonardo Lafranconi. Gli abili e arruolati saranno Melzi, De Gregorio, Radaelli, i due Lanfranconi, Giuseppe Crippa, Balatti e Niang. In panchina tornerà coach Tocalli, anche lui fermato da un problema di salute la settimana scorsa.

“Stasera la partita era già estremamente difficile, contro la squadra più forte e completa del girone. La situazione che stiamo vivendo nelle ultime settimane è abbastanza problematica e non ci siamo più allenati dalla Coppa Lombardia di lunedì scorso. Stasera avrò otto giocatori, proveremo a fare di tutto per impensierirli. Cercheremo di fare il possibile con le forze che abbiamo” ha dichiarato coach Tocalli.

Oltre alla partita di questa sera, settimana prossima i mandellesi hanno in programma anche il recupero del match contro Daverio, rinviato lo scorso week end. La partita si disputerà mercoledì 16 alle ore 21.15 sul campo della squadra varesina.