Fantastica prova offensiva dei ragazzi di coach Tocalli

I lariani infliggono la prima sconfitta casalinga alla Pezzini Morbegno

MORBEGNO – Seconda vittoria in campionato – entrambe fuori casa! – per la Tecnoadda Mandello. I ragazzi di coach Federico Tocalli sono andati a prendersi due punti importantissimi per la classifica sul parquet della Pezzini Morbegno.

L’inizio di gara non fa presagire nulla di buono: Morbegno è in controllo e chiude il primo quarto sul punteggio di 22-15. Nella seconda frazione, grazie a un ottimo Giacomo Marrazzo – 19 punti alla fine – i mandellesi rigirano la partita come un calzino, andando negli spogliatoi con cinque punti di vantaggio (40-45).

Nella ripresa ci si aspetterebbe la reazione dei locali, ma è ancora Mandello a fare la partita, sfiorando i venti punti di vantaggio (51-69). A un passo dal successo, la Tecnoadda si inceppa. La Pezzini arriva sino a cinque punti di svantaggio, ma una palla rubata – trasformata in canestro più fallo – di Andrea Ratti dà ai lariani lo scatto decisivo.

Mandello espugna Morbegno col punteggio di 78-87. Miglior marcatore del match Ibrahim Niang a quota 25. Doppia cifra anche per Ratti (15) e Stefano Combi (12).

“Dovevamo assolutamente muovere la classifica e l’abbiamo fatto su un campo difficile, dove nessuno aveva vinto sino a ora – dichiara coach Tocalli – una buona prestazione di squadra, soprattutto offensiva. Difensivamente possiamo fare meglio”.

PEZZINI MORBEGNO – TECNOADDA MANDELLO 78-87

PARZIALI: 22-15, 40-45, 51-69

MANDELLO: Niang 25, Marrazzo 19, Ratti 15, Combi 12, Longhi 7, Puglisi 6, Balatti 3, Invernizzi, Lanfranconi, Scala M. All. Tocalli