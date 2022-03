Basket Serie C Silver. Mandello, finale amarissimo contro Castronno

La Tecnoadda beffata proprio nel finale

Coach Tocalli “Dobbiamo tornare a vincere per non perdere il treno play-off”

MANDELLO – Incredibile beffa per la Tecnoadda Mandello, sconfitta quasi a fil di sirena nel match casalingo contro la Pall. Castronno.

Il primo quarto lo porta a casa Castronno (16-19), ma Mandello è viva e lo dimostra nei quarti centrali della partita, guadagnando anche una decina di punti di margine nella terza frazione (56-47).

La squadra di coach Federico Tocalli perde il filo dell’attacco nell’ultimo quarto, permettendo ai varesini di rimettersi in gara. A cinque secondi dalla sirena finale un canestro di Andrea Ratti dà il più uno a Mandello (67-66). Gli ospiti hanno un’ultima azione per vincere e, approfittando di un errore della difesa mandellese, segnano il canestro del 67-68 finale.

22 punti per Stefano Radaelli, all’ultima partita stagionale, prima di lasciare la squadra. Doppia cifra anche per Simone Paduano (13).

“Era una partita che dovevamo vincere ma nel quarto periodo non abbiamo trovato buone soluzioni d’attacco. Una gara equilibrata, loro sono una buona squadra, ma era una vittoria che ci saremmo meritati e che sarebbe stata utile per il morale. Da settimana prossima non ci sono più scusanti, dobbiamo ricominciare a vincere per non perdere il treno play-off” dichiara coach Federico Tocalli.

TECNOADDA MANDELLO – PALL. CASTRONNO 67-68

PARZIALI: 16-19, 38-33, 56-47

MANDELLO: Radaelli 22, Paduano 13, Allevi 9, Motta 9, Balatti 5, Ratti 5, De Gregorio 3, Lafranconi S. 1, Crippa, Lafranconi L., Marrazzo, Melzi. All. Tocalli.