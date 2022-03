Basket Serie C Silver. Mandello ko nel recupero contro Daverio

Arancioblu con soli nove giocatori a referto

Coach Tocalli “Con rotazioni così accorciate è difficile trovare un quintetto adatto”

DAVERIO (VA) – Un’incerottata Tecnoadda Mandello si batte ma non riesce a portare a casa un foglietto rosa dalla trasferta di Daverio, recupero della quarta giornata del girone di classificazione.

Coach Federico Tocalli ritrova Riccardo Motta – miglior marcatore dei suoi a quota 18 – e Alessandro Allevi, ma ha comunque solo nove giocatori a referto, tra pandemia e infortuni. I Rams Daverio ne approfitta per guadagnare un piccolo margine sugli avversari nel primo quarto (21-16) e difenderlo sino a metà partita (45-39).

Nell’intervallo coach Tocalli carica i suoi e gli arancioblu riescono addirittura a passare in vantaggio, chiudendo il terzo quarto sotto di una sola lunghezza (60-59). Le rotazioni corte e la mancanza di allenamenti si fanno sentire nell’ultimo quarto: Mandello resiste fino a tre minuti dalla fine e poi crolla verticalmente, subendo una punizione fin troppo severa (85-69).

Oltre al già citato Motta, doppia cifra ance per Stefano Radaelli (15) e Thomas De Gregorio (10).

“Con pochi giocatori e senza allenamenti è dura giocare – dichiara coach Tocalli – con le rotazioni accorciate diventa difficile anche per me trovare un quintetto adatto. É un periodo negativo, penso che non ne usciremo prima di due o tre settimane. Cercheremo di giocarci il tutto per tutto nel girone di ritorno. Domenica giocheremo con Venegono e dovremo fare di tutto per portare i due punti a casa”

RAMS DAVERIO – TECNOADDA MANDELLO 85-69

PARZIALI: 21-16, 45-39, 60-59

MANDELLO: Motta 18, Radaelli 15, De Gregorio 10, Balatti 8, Melzi 7, Allevi 6, Lafranconi 5, Crippa, Lafranconi L. All. Tocalli.