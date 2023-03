Basket Serie C Silver. Mandello, mano pesante del giudice sportivo

Finita in anticipo la stagione per Omar Longhi

Le proteste di fine gara contro Vimercate costano carissimo a Mandello

MANDELLO – La brutta sconfitta di settimana scorsa contro la Di.Po. Vimercate si porta dietro pesanti strascichi. Coach Federico Tocalli a caldo aveva sottolineato la disparità di trattamento – “zero tiri liberi tentati nel secondo tempo” – pur non additando agli arbitri la responsabilità della sconfitta.

Purtroppo il nervosismo di alcuni giocatori a fine gara sarà pagato carissimo in vista della prossima partita, quella casalinga di venerdì contro la Eco Peg Varedo. Thomas De Gregorio, espulso nel finale, ha preso due giornate di squalifica per “per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri e per proteste avverso decisioni arbitrali con conseguente espulsione e per non aver immediatamente abbandonato il terreno di gioco, dopo essere stato espulso”.

Il peggio però è arrivato a partita terminata. A pagarne il prezzo saranno Giacomo Marrazzo – squalificato per una gara per “per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri” – e soprattutto il centro Omar Longhi, su cui il giudice ha avuto la mano pesantissima.

Longhi, uno dei più agitati, è stato squalificato sino al 29 giugno prossimo per “per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri e per comportamento minaccioso o intimidatorio nei confronti degli arbitri e per atti di violenza nei confronti degli arbitri qualora non sia derivato alcun danno e non sia stata impedita la regolare prosecuzione della gara [art. 33,1/1b RG Reiterato,[art. 33,1/1c RG,art. 33,1/2a RG Spintonava il direttore di gara con il corpo, costringendolo ad arretrare] Comportamenti plateali tenuti a fine gara”.

Nella sfida di venerdì coach Tocalli sarà senza Marrazzo, mentre De Gregorio potrebbe tornare in campo solo negli eventuali play-out; per Longhi la stagione 2022/23 è da considerarsi conclusa.

“Per quello che si è visto nel dopo gara, la sanzione è giusta – dichiara un amareggiato coach Federico Tocalli – purtroppo i giocatori hanno perso la testa, senza pensare che mancavano ancora due partite decisive”.