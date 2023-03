Basket Serie C Silver. Sorridono Mandello e Calolzio

Seconda vittoria di fila per i lariani

Gioia Calolzio, interrotta la striscia negativa

MANDELLO – La Tecnoadda Mandello non vuole mollare la C Silver senza lottare. I ragazzi di coach Federico Tocalli battono a domicilio la Pezzini Morbegno e si rilanciano in classifica, infilando la seconda vittoria consecutiva.

Il primo tempo della formazione arancioblu è sostanzialmente perfetto. I lecchesi arrivano a sfiorare la doppia cifra di vantaggio e vanno negli spogliatoi con un ampio margine e soli ventiquattro punti subiti (38-24).

Nel terzo quarto sono i morbegnesi a farsi preferire. I giocatori di Mandello si fanno innervosire da un arbitraggio “poco casalingo” e permettono ai rivali di rientrare in partita (48-45); fortunatamente per i tifosi locali, nel finale di gara la Tecnoadda riesce a trovare lo sprint giusto, vincendo 68-58.

Ottima la prova di Stefano Radaelli, autore di 19 punti.

“Vittoria importantissima e soffertissima che ci dà qualche speranza – dichiara coach Tocalli – molto bene il primo tempo, potevamo tranquillamente finirlo a più venti. Nel secondo loro sono rientrati in partita, ma bravi i miei ragazzi che sono riusciti a portare a casa la vittoria”.

TECNOADDA MANDELLO – PEZZINI MORBEGNO 68-58

PARZIALI: 17-12; 38-24; 48-45

MANDELLO: Radaelli 19, Niang 14, Combi 10, Marrazzo 7, Puglisi 6, Ratti 6, Balatti 2, Invernizzi 2, Longhi 2, De Gregorio, Lanfranconi, Scala, All. Tocalli.

BOTTANUCO – L’Enginux Calolziocorte chiude la striscia negativa di tre partite vincendo ai tempi supplementari contro la GMG Bottanuco.

Calolzio inizia bene la partita, chiudendo avanti sia il primo quarto (17-18) che il primo tempo (34-38).

Nella ripresa i lecchesi allungano ancora, ma subiscono l’imperiosa rimonta dei padroni di casa e rischiano la clamorosa beffa. Una tripla di Leonardo Meroni – l’unica della sua partita – manda la gara ai tempi supplementari dove i calolziesi dimostrano di avere più benzina, vincendo col punteggio di 82-87.

Quattro giocatori in doppia cifra per i lecchesi, guidati dai 20 di Martino Rusconi.

“È stata una vittoria di squadra, a turno tutti hanno fatto la loro parte – dichiara coach Angelo Mazzoleni – sono contento per i ragazzi, è una vittoria che ci darà fiducia e ci permetterà di andare in palestra con ancora più convinzione”.

GMG BOTTANUCO – ENGINUX CALOLZIOCORTE 82-87 (d.t.s)

PARZIALI: 17-18, 34-38, 53-60

CALOLZIOCORTE: Rusconi 20, Crippa M. 15, Paduano 15, Pirovano 11, Longhi 7, Tentori 7, Crippa 6, Castagna 3, Meroni 3, Galli, Minari, Papini. All. Mazzoleni.