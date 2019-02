Ottime vittorie casalinghe per Pescate e Mandello

Vercurago crolla nel secondo tempo a Caravaggio

MANDELLO – Una Tecnoadda Mandello ampiamente rimaneggiata riesce a portare a casa una faticosa vittoria contro il Basket Cologno al Serio.

Mandello si presenta in condizioni molto precarie al match, senza Niang, Zucchi, Radaelli e con Marrazzo e Crippa acciaccati. Ad approfittare della situazione è il Basket Cologno, in grado di chiudere il primo tempo con un’ampia doppia cifra di vantaggio (30-42).

Alla squadra di coach Marco Pozzi basta però un terzo quarto scintillante – chiuso con un parziale di 23-4 – per ribaltare il match e indirizzarlo nella direzione giusta, chiudendo con una faticosa vittoria col punteggio di 66-60.

Miglior marcatore dell’incontro Luca Anghileri con 19 punti.

“Questi sono due punti d’oro – dichiara coach Marco Pozzi – durante il campionato capitano quelle partite dove le cose riescono difficili. Essere riusciti comunque a vincere è stato importante, soprattutto al termine di una partita giocata obiettivamente male.

TECNOADDA MANDELLO – BASKET COLOGNO AL SERIO 66-60

PARZIALI: 12-19, 30-42, 53-46, 66-60.

MANDELLO: Tavola 8, Paduano 2, Balatti 10, Motta 10, Melzi, Crippa 11, Anghileri 19, Marchesi, Spreafico, Pozzi 2, Marazzo 4, Spreafico S. All. Pozzi.

CESANA BRIANZA – Importantissima vittoria per l’Autovittani Pescate contro il Basket Verdello. I ragazzi di coach Luca Lorenzon ottengono non solo due punti preziosi, ma riescono anche a ribaltare la differenza canestri.

L’inizio di gara è subito di marca pescatese, coi padroni di casa che guadagnano subito la dopia cifra di vantaggio (21-11) e la difendono fino alla fine del primo tempo (40-30).

La ripresa non muta lo spartito; Pescate mantiene ben saldo il pallino del gioco, toccando anche i venti punti di vantaggio nell’ultimo quarto, vincendo la partita col punteggio di 79-63.

“Sono molto soddisfatto per l’approccio tenuto dalla squadra durante tutti e quaranta i minuti di gioco. Era importante ribaltare la differenza canestri e ce l’abbiamo fatta. Questa è una vittoria che vale quattro punti, non solo due” ha dichiarato un soddisfatto coach Luca Lorenzon a fine partita.

AUTOVITTANI PESCATE – ASD BASKET VERDELLO 79-63

PARZIALI: 21-11, 40-30, 58-49, 79-63.

PESCATE: Mazzieri 12, Butta 10, Monte 16, Radaelli, Mencarelli 8, Gatti, Rotta 8, Nasatti 13, Brusoni, Longhi 6, Ghislanzoni 4, Maver 2. All. Lorenzon.

CARAVAGGIO – Sconfitta pesante – la seconda consecutiva – per la Medinmove Vercurago. I Coguari sono stati agganciati dai rivali di Caravaggio e vedono assottigliarsi il distacco dalla zona Play Out.

La Medinmove gioca un primo tempo discreto, accodandosi ai padroni di casa e andando negli spogliatoi con solo quattro punti da recuperare (40-36).

Nella ripresa però di vede tutt’altra partita. Caravaggio mette da subito le marce altissime e con un terzo quarto perfetto scava un solco invalicabile per i giovani coguari (64-45). L’ultima frazione Vercurago non riesce nell’impresa e chiude con una meritata sconfitta col punteggio di 78-61

“Un passo indietro per i miei ragazzi a livello di atteggiamento – dichiara coach Michele Monti – in questo campionato tutti devono essere consapevoli che per competere bisogna vendere cara la pelle. Con determinazione torneremo in palestra a lavorare, sapendo che nessuno ci regala nulla e con l’obiettivo salvezza ben chiaro in testa.”

BASKET CARAVAGGIO ’86 – MEDINMOVE VERCURAGO 78-61

PARZIALI: 25-20, 40-37, 64-45, 78-61

VERCURAGO: Ratti 3, Perillo 2, Ghirlandi 5, Lomasto 11, Colosimo 8, Colombo 9, Allevi 13, Molgora 5, Bianchi 3, Todeschini 2, Marchesi, Comi. All. Monti