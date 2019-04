Tre lecchesi su quattro si giocheranno la possibilità di andare in CSilver.

Pescate lotterà per restare in Serie D.

TREVIGLIO – Sconfitta indolore per la Tecnoadda Mandello sul campo della SBT Treviglio, formazione che aveva senz’altro più motivazione rispetto ai lecchesi, già matematicamente primi.

Mandello è la prima a partire bene (16-21), restando avanti fino a tre minuti dalla fine del secondo quarto. Un parziale dei padroni di casa ribalta il match e manda Treviglio al riposo con quasi la doppia cifra di vantaggio (39-30).

Nella ripresa c’è poco da dire. Mandello gioca, ma non sembra mai riuscire a mettere in difficoltà l’energica squadra bergamasca. I padroni di casa chiudono il match senza problemi, vincendo col punteggio di 75-61

“Noi non abbiamo giocato un gran match, ma loro avevano grande motivazione. Adesso pensiamo ai Play Off, sperando di recuperare Riccardo Motta” il commento di coach Marco Pozzi.

SBT TREVIGLIO – TECNOADDA MANDELLO 75-61

PARZIALI: 16-21, 39-30, 64-47, 75-61

TREVIGLIO: Erba R. 10, Erba F., Pirrone 5, Badoni 16, Invernizzi 18, Pinotti 2, Beretta 6, Macchi 4, Tadoldi, Merisio, Codevilla 14, Resmini. All. Braga.

MANDELLO: Tavola 5, Paduano, Radaelli 19, Melzi 5, Niang 6, Crippa 5, Anghileri 7, Marchesi, Spreafico, Pozzi, Zucchi 2, Marrazzo. All. Pozzi.

CIVATE – Preziosa vittoria per l’Edilcasa Civatese, più a livello di morale che di classifica. I ragazzi di coach Alessandro Brusadelli hanno disputato una gara gagliarda, respingendo l’assalto dell’Excesior Bergamo.

Civate gioca un primo tempo perfetto a livello difensivo, concedendo agli avversari solo quindici punti a referto e andando al riposo con un rassicurante margine (32-15).

Nella ripresa Bergamo prova a rientrare, senza mai prendere la testa della partita. La Civatese soffre ma vince col punteggio di 52-45.

“Abbiamo giocato contro la miglior difesa del campionato ma i ragazzi si sono superati, hanno fatto una partita difensiva da incorniciare: meritano il secondo posto in classifica per l’impegno dimostrato, e ora testa ai play off” ha dichiarato coach Brusadelli a fine gara.

EDILCASA CIVATESE – EXCELSIOR BERGAMO 52-45

PARZIALI: 10-9, 31-15, 40-28, 52-45

CIVATE:Corti 14, Castagna 12, Galli 8, Panzeri 7, Valsecchi 5, Bosso 3, Capovilla 2, Negri 1, Castelnuovo, Brusadelli, Consonni, Castelletti. All. Brusadelli

BERGAMO:Foresti 9, Xausa 8, Cornaro 8, Ricci 7, Armanni 7, Celeri 3, Reguzzi 2, Locatelli 1, Oliva, Tonsi, Lussana, Zucchetti. All. Biasizza.

COSTA VOLPINO – Bella vittoria per la Medinmove Vercurago sul campo di un aggressiva Alto Sebino.

I padroni di casa scendono in campo col coltello fra i denti, pressando per tutti e quaranta i minuti di gioco. Vercurago non si fa irretire e chiude il primo tempo avanti di cinque lunghezze (23-28).

Nella ripresa i coguari gestiscono la partita con vari cambi difensivi. La zona di Vercurago mette in difficoltà gli orobici, consentendo ai lecchesi qualche facile canestro in transizione (55-61).

“Non è stata una gara semplice – dichiara coach Michele Monti – abbiamo fatto fatica, ma comunque i miei ragazzi hanno avuto un approccio positivo al match, meritando la vittoria nel finale.”

CB ALTO SEBINO – MEDINMOVE VERCURAGO 55-61

PARZIALI: 10-19, 23-28, 37-44, 55-61

ALTO SEBINO: Cremaschi G 16, Patroni, Canobbio, Faustini 2, Arrigoni, Petenzi, Skrbic 3, Picen 5, Villa 9, Sawadogo 4, Oprandi 5, Cremaschi M 13. All. Polesinati.

VERCURAGO: Ghirlandi 17, Combi 3, Colosimo 19, Lomasto 1, Marchesi 3, Allevi 9, Bianchi 9, Colombo, Comi, Cianci. All. Monti.

CESANA BRIANZA – Quinta sconfitta consecutiva per l’Autovittani Pescate, superata sul campo di casa da una coriacea ASD Basket Nibionno.

Il primo tempo è in assoluto equilibrio, con le squadre che segnano con continuità, approfittando di difese non certo ermetiche (40-42).

Nella ripresa è Nibionno ad andare via. Gli ospiti allungano nel terzo quarto e Pescate non riesce più a riprendere in mano la partita, perdendo col punteggio di 69-81.

“Abbiamo avuto un approccio inaccettabile – dichiara coach Luca Lorenzon – adesso dobbiamo ricompattarci, perché le prossime partite sono da “dentro o fuori”.

AUTOVITTANI PESCATE – ASD BASKET NIBIONNO 69-81

PARZIALI: 24-22, 40-42, 54-60, 69-81

PESCATE: Mazzieri 12, Doka, Monte 3, Mencarelli 3, Gatti 13, Rotta 8, Invernizzi 1, Nasatti 15, Galli 3, Brusoni 4, Longhi 2, Maver 5. All. Lorenzon.

NIBIONNO: Borghesi 16, Cappellini 9, Corbetta 4, Panzeri, Bonfanti 9, Frigerio 7, Riva 2, Brambilla 23, Mariani 2, Gnecchi 4, Corti 4. All. Corbetta.