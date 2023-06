Basket Serie D. Mandello sistema il roster per la prossima stagione

Si ripartirà da coach Federico Tocalli

Poster rivoluzionato, diversi i giocatori nuovi

MANDELLO DEL LARIO – Diverse novità ci saranno nella squadra del prossimo anno della Tecnoadda Mandello, neo-retrocessa in Serie D. La ripartenza verrà affidata al confermato coach valtellinese Federico “Chicco” Tocalli.

“Già alla fine dell’anno abbiamo deciso di proseguire insieme, per riscattare l’ultima annata andata storta – dichiara l’allenatore – non sarà facile, con tutte le retrocessioni che ci saranno, l’obiettivo primario è quello di mantenere la categoria”.

Il roster lariano subirà diverse modifiche. Stefano Combi e Stefano Radaelli hanno salutato da settimane, in direzione Calolziocorte. Ibrahim Niang è alla ricerca di una squadra di Serie C e non ha confermato, per il momento, l’impegno coi mandellesi.

Passando a quelli che hanno deciso di restare, confermati gli esterni Andrea Ratti, Francesco Puglisi e Giacomo Marrazzo, a cui si aggiungerà il rientrante Sebastiano Melzi, in recupero da un problema al ginocchio. Tra i lunghi, restano Daniele Balatti e Omar Longhi.

A questi giocatori se ne aggiungeranno altri, provenienti dal territorio. “Il reparto lunghi verrà potenziato con l’arrivo di Paolo Nasatti – dichiara Tocalli – mentre sugli esterni ci siamo accordati con Mathias Cala e Alessandro Albenga. Arriveranno anche due 2003 che lo scorso anno facevano l’U19 col Basket Lecco, Serigne Diagne e Giorgio Raimondo”.

Al momento la rosa mandellese è quasi completa, anche se qualche “colpo di coda” di mercato potrebbe ancora arrivare”.