Daniele Castagna regala la vittoria sulla sirena alla Civatese.

Trionfi casalinghi per Vercurago, Pescate e Mandello.

COLOGNO AL SERIO – Ci vuole un’incredibile prova del capitano Daniele Castagna – trentuno punti in serata! – per consentire all’Edilcasa Civatese di espugnare l’insidioso campo di Cologno al Serio.

Dopo un primo quarto di assoluto equilibrio (20-20), sono i padroni di casa a prendere in mano il match, con la Civatese che va al riposo con oltre dieci punti da recuperare (42-31).

Nel terzo quarto capitan Castagna suona la carica e i grigiorossi inondano Cologno con trenta punti, prendendo in mano la partita (58-61). L’Edilcasa sembra in controllo fino al pirotecnico finale: Cologno rimonta sette punti negli ultimi due minuti di gioco, impattando il match a quattro secondi dalla fine. Nell’ultima azione però Castagna butta nel cesto la tripla della vittoria proprio sulla sirena finale, consentendo ai lecchesi di mantenere la testa della classifica.

A fine gara coach Marco Brusadelli dedica la vittoria al sindaco Baldassarre Mauri, recentemente scomparso. “È stata una partita combattuta chiusa con il numero del capitano.A nome di tutta la squadra vogliamo dedicare questa vittoria al nostro compianto Sindaco Rino Mauri che ci ha lasciato questa settimana siamo sicuri che oggi ha fatto il tifo per noi”

BASKET COLOGNO AL SERIO – EDILCASA CIVATESE 81-84

PARZIALI:20-20, 42-31, 58-61, 81-84

COLOGNO AL SERIO: Chies 17, Francioni 15, Benaglia 14, Perego 13, Santinelli 6, Del carro 6, Coter 5, Vallotta 3, Merisio 2, Moro Daminelli , Acquaroli. All. Carioli

CIVATE: Castagna D. 31,Galli 15, Consonni 10, Panzeri 8, Valsecchi 7, Corti 5, Negri 4, Capovilla 3, Bosso 1, Brusadelli, Castelletti P. Castagna. All. Brusadelli

MANDELLO – Quarta vittoria consecutiva per la Tecnoadda Mandello di coach Marco Pozzi. A cedere il passo ai lecchesi sono stati gli orobici dell’Excelsior Bergamo.

A partita tra le due squadre non è certamente scintillante, con le difese che tengono a lungo in scacco degli attacchi largamente imprecisi.

Nel primo tempo si segna col contagocce (23-21) e le cose non migliorano certamente nel terzo quarto (33-28). L’ultima frazione Mandello guadagna il vantaggio decisivo, arrivando fino alla doppia cifra di vantaggio. L’Excelsior prova l’incredibile rimonta, rientrando grazie al tiro da oltre l’arco, ma Mandello sigilla faticosamente il match vincendo col punteggio di 48-45.

“Non è stata certamente una partita memorabile – dichiara coach Marco Pozzi – contro un’avversaria che ha una difesa molto solida. Abbiamo comunque portato a casa i due punti, ottenendo una vittoria importante.”

TECNOADDA MANDELLO – EXCELSIOR BERGAMO 48-45

PARZIALI:11-7, 23-21, 33-28, 48-45

MANDELLO: Tavola, Paduano 12, Balatti, Radaelli 13, Motta R. 2, Melsi 10, Niang, Crippa 7, De Gregorio, Anghileri, Zucchi 3, Marrazzo 1. All. Pozzi

BERGAMO: Ricci 3, Celeri 7, Sironi 2, Armanni 2, Xausa 11, Oliva 5, Tonsi 2, Lussana 7, Foresti 5, Zucchetti, Previtali, Locatelli 1. All. Blasizza.

VERCURAGO – Nonostante le pesanti assenze – fuori Ghirlandi, Perillo e gli squalificati Colombo e Lomasto – la Medinmove Vercurago riesce a battere il fanalino di coda ARS Rovagnate, chiudendo una striscia di tre sconfitte consecutive.

La partita viene indirizzata subito nel primo quarto, coi padroni di casa che guadagnano una doppia cifra di vantaggio, infilando nel cesto avversario venticinque punti (25-14). Neanche il passaggio a vuoto del secondo quarto può scalfire la fiducia dei coguari. La squadra di coach Michele Monti scappa via nella ripresa, arrivando a sfiorare i venti punti di vantaggio e chiudendo il match sul punteggio di 79-68.

“Sono contento per la vittoria – dichiara il presidente Fabio Gatti – i ragazzi sono stati bravi perché questa era una gara da vincere assolutamente per muovere la classifica dopo un periodo non facile.”

MEDINMOVE VERCURAGO – ARS ROVAGNATE 79-68

PARZIALI:25-14, 42-35, 66-52, 79-68

VERCURAGO: Ratti 24, Combi 16, Colosimo 8, Marchesi 6, Todeschini 1, Allevi 16, Bianchi 8, Cianci, Figini, Comi. All. Monti

ROVAGNATE: Sala 9, Cagliani 14, Pironato 13, Ripamonti 23, Viganò 8, Fumagalli 1, Sironi, Corneo ne, Riva ne, Molteni. All. Barbieri

CESANA BRIANZA – Sorride ancora l’Autovittani Pescate di coach Luca Lorenzon. La formazione lecchese ha battuto in maniera convincente la Sportiva Sondrio, cogliendo la quarta vittoria di fila.

L’inizio di gara è piuttosto letargico, coi valtellinesi che riescono a imporre alla gare il loro ritmo compassato. Pescate non riesce a sfondare e chiude il primo tempo col minimo vantaggio (34-32).

Nella ripresa coach Lorenzon catechizza i suoi, spronandoli a una maggiore aggressività. I risultati si vedono subito, con un terzo quarto energico (54-41). Nell’ultima frazione l’Autovittani mantiene il controllo del match, allungando progressivamente fino al 68-50.

“Sono contento – dichiara l’allenatore brianzolo – questi sono due punti importanti che ci danno ulteriore fiducia per il recupero di mercoledì prossimo contro Treviglio.”

AUTOVITTANI PESCATE – SPORTIVA SONDRIO 68-50

PARZIALI:19-17, 34-31, 54-41, 68-50

PESCATE: Mazzieri 11, Butta 2, Radaelli 2, Puglisi 5, Mencarelli, Rotta 17, Invernizzi, Nasatti 19, Brusoni, Longhi 8, Ghislanzoni 2, Maver 2. All. Lorenzon

SONDRIO: Lo, Triulzi 9, Camagni, Pentchev 5, Benvenuti 17, Orsi 7, Bazzi 5, Baggi 4, Stefanelli 3, Bravo, Greco. All. Caponetti