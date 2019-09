Basket Serie D. Tecnoadda Mandello, Motta out per più di un mese

Lungo stop per il play/guardia

Frattura del quarto metacarpo della mano destra

MANDELLO – Il quadrangolare di Erba “regala” a coach Marco Pozzi una pessima notizia: Riccardo Motta non potrà scendere in campo per più di un mese a causa della frattura della mano destra.

L’incidente è occorso nel terzo quarto della sfida di sabato sera nel derby contro la Civatese. Il playmaker grigiorosso stava passando il pallone e Riccardo, cercando di rubare la sfera, ha incocciato male sulla stessa girandosi tre dita.

L’infortunio era parso fin da subito serio e il responso di domenica mattina ha tolto ogni flebile speranza: rottura del quarto metacarpo e avambraccio ingessato.

“Purtroppo non potrò aiutare i miei compagni in campo in questo inizio di stagione – dichiara Riccardo – dovrò tenere il gesso per trentacinque giorni e poi fare un po’ di riabilitazione. Spero di tornare in campo prima di dicembre ma, nel frattempo, sono sicuro che chi giocherà al posto mio darà il suo apporto alla grande.”

Oltre a Motta, che non sarà sicuramente presente all’esordio in Csilver di sabato prossimo contro la Di.Po. Vimercate, coach Pozzi rischia di dover fare a meno dei giovanissimi Balatti e Di Gregorio, oltre che dello scavigliato Zucchi.