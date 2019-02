Interrotta la striscia di tre vittorie consecutive per i giovani coguari.

La Tecnoadda aggancia momentaneamente la Civatese in vetta.

VERCURAGO – Non riesce il secondo “colpaccio” consecutivo alla Medinmove Vercurago. La squadra lecchese ha ceduto al PalaNovella contro una coriacea Tecnoadda Mandello, vogliosa di riscattare la sconfitta di settimana scorsa a Caravaggio.

L’inizio di gara è tutto favorevole agli ospiti. I coguari mettono i primi punti nel cesto dopo oltre quattro minuti (2-6), ma poi graffiano con convinzione grazie a un positivo Luca Colosimo, chiudendo il primo quarto sul 13-10. Nel secondo Vercurago continua a correre, toccanco il massimo vantaggio con un canestro di Lorenzo Ghirlandi (17-12). Mandello si affida al solido Lorenzo Pozzi, mostra i muscoli e confeziona un parziale di dieci punti consecutivi che ribalta il match, andando al riposo con quattro punti di margine (26-30).

Nella ripresa due canestri da oltre l’arco di Riccardo Motta fanno scappare via la Tecnoadda, che tocca i quindici punti di vantaggio prima della fine del terzo quarto (32-47). Vercurago prova a rimettersi in scia e una tripla di Alessandro Allevi sulla sirena del terzo quarto la riporta sotto la doppia cifra di svantaggio (45-53).

Nell’ultima frazione è quasi un monologo arancioblu. La squadra ospite allunga progressivamente il divario e chiude con oltre venti punti di margine (57-78).

“Sono contento per i ragazzi, in settimana avevo chiesto una partita di carattere e siamo riusciti a farla” dichiara coach Marco Pozzi a fine match.

Coach Michele Monti rende merito agli avversari. “Contro una delle prime cinque squadre della serie D in Lombardia è difficile per noi giocare: la loro fisicità e il dominio del pitturato hanno fatto la differenza. Adesso pensiamo alla battaglia di Caravaggio, in cui dovremo confermare con decisione l’ottimo periodo che stiamo attraversando”

MEDINMOVE VERCURAGO – TECNOADDA MANDELLO 57-78

PARZIALI: 13-10, 26-30, 45-53, 57-78.

VERCURAGO: Ratti 13, Ghirlandi 8, Marchesi 2, Colosimo 14, Lomasto 8, Comi 2, Allevi 10, Perillo, Colombo, Molgora, Bianchi, Todeschini. All. Monti

MANDELLO: Tavola 6, Paduano 6, Balatti 4, Motta 12, Melzi 4, Crippa 12, De Gregorio, Anghileri 12, Marchesi, Pozzi 8, Marrazzo 14, Spreafico. All. Pozzi