I coguari vincono il derby con Pescate, inguaiando i rivali.

Civatese, inattesa sconfitta a Verdello.

VERCURAGO – La Medinmove Vercurago puntella la sua classifica vincendo il derby contro l’Autovittani Pescate. I coguari hanno anche conquistato matematicamente la salvezza, spedendo sull’orlo del baratro i rivali.

Vercurago inizia la partita con due canestri di Allevi, vero e proprio uomo del match. I padroni di casa non cederanno mai la testa della partita per tutto il primo tempo, resistendo alle folate di Riccardo Rotta e Lorenzo Monte. La tripla da distanza siderale di Francesco Colombo manda la Medinmove al riposo con sette punti di vantaggio (32-25).

L’Autovittani apre la ripresa con sei punti consecutivi di Rotta (32-31), ma da quel momento in poi la formazione di coach Lorenzon vedrà il divario dilatarsi progressivamente fino al 68-53 finale.

Miglior giocatore del match Alessandro Allevi, capace di chiudere con ventotto punti e quattordici rimbalzi.

“Questa era una partita da vincere di squadra – dichiara coach Luca Lorenzon – purtroppo non lo abbiamo fatto, approcciando il match in maniera negativa.

Soddisfatto coach Michele Monti. “”Gara dal grande peso specifico approcciata nel migliore dei modi dai miei ragazzi: i due punti sono valsi la soddisfazione della salvezza con due giornate ancora da giocare, sono il frutto di una grande crescita del gruppo, nonostante il periodo difficoltoso legato agli infortuni. Ora manca un solo passo per agguantare anche i play-off.!”

MEDINMOVE VERCURAGO – AUTOVITTANI PESCATE 68-53

PARZIALI: 14-8, 32-25, 49-41, 68-53

VERCURAGO: Ratti 18, Marchesi 7, Lomasto 4, Comi, Allevi 28, Combi 5, Colombo 3, Molgora, Todeschini 2, Bianchi 1. All. Monti.

PESCATE: Mazzieri 4, Butta, Monte 20, Puglisi, Mencarelli, Gatti, Rotta 25, Nasatti 4, Galli, Brusoni, Longhi, Maver. All. Lorenzon.

MANDELLO – La Tecnoadda Mandello passeggia sui resti dell’ARS Rovagnate, presentatasi in campo con soli sette uomini a referto.

Mandello inizia il primo quarto in tranquillità e Rovagnate si schiera quasi subito con una difesa a zona per cercare di evitare imbarcate. La mossa riesce per tutto il primo tempo (23-35), con coach Pozzi che allarga da subito le rotazioni.

Nella ripresa c’è poco da dire: Mandello controlla il match con tranquillità, Rovagnate si affida ai canestri di Guy Kaho – 20 punti in serata! – per non tracollare, chiudendo il match sul punteggio di 40-58.

“Non è stata una bella partita – dichiara coach Marco Pozzi – portiamo a casa la vittoria e concentriamoci da subito sulla prossima.

ARS ROVAGNATE – TECNOADDA MANDELLO 40-58

PARZIALI:10-19, 23-35, 34-48, 40-58

ROVAGNATE:Kaho 20, Molteni 6, Sironi 6, Riva 2, Ripamonti 3, Viganò 2, Pironato 1. All. Crippa

MANDELLO: Tavola, Paduano, Balatti 2, adaelli 12, Melzi 1, Niang, Crippa 9, De Gregorio 3, Anghileri 4, Marchesi 3, Zucchi 8, Marrazzo 16. All. Pozzi.

VERDELLO – Seconda sconfitta consecutiva per l’Edilcasa Civatese, che lascia sul campo di Verdello due punti preziosi e il primo posto del girone.

I padroni di casa, affamati di punti per cercare di evitare i Play Out, iniziano la gara in maniera aggressiva, chiudendo il primo quarto sul 22-12. La formazione grigiorossa ci mette due quarti per accodarsi ai rivali (51-47), ma nell’ultima frazione Verdello ne ha di più, allungando in maniera definitiva fino al 66-55 finale.

“Abbiamo incontrato una squadra che ha giocato con molti più stimoli di noi – dichiara coach Marco Brusadelli – dobbiamo ritrovarci perché in queste ultime uscite non riusciamo ad entrare in campo con la cattiveria giusta per affrontare squadre che si stanno giocando posizioni di classifica importanti.”

BASKET VERDELLO – EDILCASA CIVATESE 66-55

PARZIALI:22-12, 37-33, 51-47, 66-55

VERDELLO:Ravanelli 7, Gualandris 16, E. Brambilla 2, Nisoli 15, Milanesi 8, Rota Graziosi 2, M. Brambilla 9, Quartana, Allegrini, Arsuffi, Corna 7, Boschi. All. Cornolti

CIVATE:Consonni 12, Castagna D.12, Valsecchi 9, Corti 8,Galli 6,Panzeri 5, Negri 3, Capovilla, Castelletti, Huertas, Bosso, Castagna P.. All. Brusadelli