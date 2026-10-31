Basket Serie DR3. A Mandello il “derby” contro Calolziocorte

Vittoria col punteggio di 62-48

Non bastano agli ospiti i 17 punti di Monte

MANDELLO DEL LARIO – È durato più o meno un tempo il derby tra la D’Avino Consulting Mandello e la Carpe Diem Calolziocorte, vinto dai laghèe col punteggio di 62-48.

Il calolziese Lorenzo Monte – migliore marcatore del match a 17 punti – prova a trascinare i compagni con un gran primo quarto, Mandello resiste e al termine del primo tempo la partita è in sostanziale parità.

I lariani prendono nettamente il controllo della partita nel terzo quarto, grazie a un gioco più intenso e una difesa migliore, allungando fino al 62-48 finale.

“Devo dire di essere soddisfatto questa sera. Non è stato un bel primo tempo ma nello spogliatoio all’intervallo siamo riusciti a correggere alcune situazioni e ci siamo presentati in una versione decisamente migliore negli ultimi venti minuti di gioco” dichiara coach Claudio Cortiana.

“I primi due quarti sono stati interpretati bene dai ragazzi – replica coach Luca Missaglia – siamo rientrati scarichi e stanchi e abbiamo subito molto. Meglio il quarto quarto, ma i punti non sono bastati. Non eravamo tutti in serata. Mettiamo comunque un tassello in più per crescere e migliorare.”

D’AVINO CONSULTING MANDELLO – CARPE DIEM CALOLZIOCORTE 62-48

PARZIALI: 14-14; 28-27; 43-34

MANDELLO DEL LARIO: Sartor, Carissimi 9, Zucchelli, Rossani V. 3, Bonfanti 4, Fagetti, Lafranconi 4, Gaddi 7, Rossani C. 3, Panzeri 15, Borsani 10, Scala 7. All. Cortiana.

CALOLZIOCORTE: Monte 17, Savazzi 13, Andrea Bonacina 5, Brusadelli 4, Matteo Bonacina 3, Baldissarri 2, Invernizzi 2, Suzani 2. All. Missaglia