Lariani corsari sul campo di Mapello

Sconfitte per Calolziocorte e Aurora San Francesco

ROBBIATE – Seconda “scoppola” consecutiva presa dalla Carpe Diem Calolziocorte. I lecchesi perdono di quasi quaranta punti la sfida in casa dei Rhinos Robbiate.

Già nel primo quarto i biancorossi scappano via (28-13), lasciando Calolzio a inseguire. Il punteggio aumenterà progressivamente di una decina di punti a quarto, fino all’82-43 finale.

“Per la seconda partita consecutiva non siamo entrati in partita come volevamo. Sicuramente l’intensità è aumentata, ma non riusciamo ancora a portare in campo le idee che sviluppiamo durante gli allenamenti – dichiara coach Luca Missaglia – facciamo fatica soprattutto nella fase difensiva e stiamo cercando di cambiare alcuni aspetti del nostro gioco.”.

RHINOS ROBBIATE – CARPE DIEM CALOLZIOCORTE 82-43

PARZIALI: 28-13, 46-24, 65-36, 82-43

CALOLZIOCORTE: Brusadelli 13, Porcaro 11, Bonacina 6, Invernizzi 6, Baldissarri 4, Harel Yohan 2, Suzani 1. All. Missaglia

MAPELLO – Seconda vittoria consecutiva per la D’Avino Consulting Mandello. Gli arancioblu hanno espugnato il campo di Mapello di una decina di punti (77-86).

Il primo tempo è quasi tutto di marca lariana (32-50), grazie a un incisivo secondo quarto da 34 punti.

Nella ripresa Mandello tocca anche i venti punti di vantaggio, ma i padroni di casa non si arrendono e risalgono un passo alla volta, scendendo sino alla singola cifra di svantaggio, senza mai ricucire del tutto.

“Sono contentissimo oggi. Era una partita davvero importante, due punti che ci servivano parecchio per morale e classifica – dichiara coach Claudio Cortiana – siamo stati bravi a chiuderla nel finale, con canestri importanti”.

BASKET MAPELLO – D’AVINO CONSULTING MANDELLO 77-86

PARZIALI: 14-16; 32-50; 56-69

MANDELLO DEL LARIO: Carissimi 13, Zucchelli 3, Rossani V. 3, Lollini 2, Fagetti, Lafranconi, Rossani C. 11, De Gregorio 12, Borsani 8, Scala 17, Antoniani 17.

MALGRATE – Occasione persa per l’Aurora San Francesco nella sfida interna contro la prima della classe, il Basket Sovico. I lecchesi pagano un pessimo terzo quarto e perdono 66-72.

Il primo tempo vede un’Aurora in controllo contro la capolista del girone (48-39), con quasi cinquanta punti a segno.

Nella ripresa Sovico parte benissimo. L’Aurora perde Pozzi per un grave infortunio al ginocchio – stop di 30 minuti e ambulanza per il lungo lecchese – e da quel momento in poi la gara si accende, con i bergamaschi che fanno valere la loro esperienza per vincere di sei lunghezze.

AURORA SAN FRANCESCO – BASKET SOVICO 66-72

PARZIALI: 20-16; 48-39; 56-60

LECCO: Fezzi 21, Gerosa 18, Mataloni 8, Ravasio 5, Consonni 4, Galavresi 4 ,Galbiati 2, Rossi 2, Molinari 2 Angeli, Frigerio, Paruzzi All. Cantini.