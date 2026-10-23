Basket Serie DR3. La D’Avino Consulting Mandello corsara a Lissone

Vittoria all’ultimo respiro (62-64)

“Partita molto complicata nei minuti finali” dichiara coach Cortiana

LISSONE (MB) – Vittoria all’ultimo respiro per la D’Avino Consulting Mandello sul campo del Campagnola Don Bosco Lissone, nella sfida giocatasi ieri sera (62-64). I mandellesi hanno espugnato il campo brianzolo nonostante l’infermeria piena, con ben sei giocatori assenti per infortunio.

Grazie all’inizio fulmineo di Gaddi – miglior marcatore mandellese a fine gara con 16 punti, insieme a Panzeri – gli arancioblu provano lo scatto. Lissone reagisce e alla fine del primo tempo sono i padroni di casa ad avere il controllo del match (31-28).

All’inizio del secondo tempo i laghèe piazzano un’altra partenza sprint, senza però riuscire a staccare definitivamente i brianzoli. Mandello ha due soli punti di vantaggio a nove secondi dalla fine, Lissone ci prova e per ben due volte sbaglia il tiro del pareggio, lasciando ai lariani un prezioso foglietto rosa.

“Non era una partita facile e lo sapevamo, soprattutto nei minuti finali si è rivelata molto complicata. Sarebbe stato un duro colpo perdere la seconda partita nello stesso modo di Sovico, ma oggi i ragazzi sono stati bravi a conquistare due punti molto importanti – dichiara coach Claudio Cortiana – Spero nei prossimi giorni di poter recuperare qualche giocatore e continuare la nostra crescita”.

CAMPAGNOLA DON BOSCO LISSONE – D’AVINO CONSULTING MANDELLO 62-64

PARZIALI: 19-16; 31-28; 44-49

MANDELLO DEL LARIO: Scala 7, Antoniani 4, Lafranconi 6, Borsani, De Gregorio 6, Gaddi 16, Carissimi 4, Panzeri 16, Zucchelli 5, Fagetti., Sartor. All. Cortiana.