Basket Serie DR3. La D’Avino Consulting Mandello corsara a Lissone

Vittoria all’ultimo respiro (62-64)
“Partita molto complicata nei minuti finali” dichiara coach Cortiana
LISSONE (MB) – Vittoria all’ultimo respiro per la D’Avino Consulting Mandello sul campo del Campagnola Don Bosco Lissone, nella sfida giocatasi ieri sera (62-64). I mandellesi hanno espugnato il campo brianzolo nonostante l’infermeria piena, con ben sei giocatori assenti per infortunio.
Grazie all’inizio fulmineo di Gaddi – miglior marcatore mandellese a fine gara con 16 punti, insieme a Panzeri – gli arancioblu provano lo scatto. Lissone reagisce e alla fine del primo tempo sono i padroni di casa ad avere il controllo del match (31-28).
All’inizio del secondo tempo i laghèe piazzano un’altra partenza sprint, senza però riuscire a staccare definitivamente i brianzoli. Mandello ha due soli punti di vantaggio a nove secondi dalla fine, Lissone ci prova e per ben due volte sbaglia il tiro del pareggio, lasciando ai lariani un prezioso foglietto rosa.
“Non era una partita facile e lo sapevamo, soprattutto nei minuti finali si è rivelata molto complicata. Sarebbe stato un duro colpo perdere la seconda partita nello stesso modo di Sovico, ma oggi i ragazzi sono stati bravi a conquistare due punti molto importanti – dichiara coach Claudio Cortiana – Spero nei prossimi giorni di poter recuperare qualche giocatore e continuare la nostra crescita”.
CAMPAGNOLA DON BOSCO LISSONE – D’AVINO CONSULTING MANDELLO 62-64
PARZIALI: 19-16; 31-28; 44-49
MANDELLO DEL LARIO: Scala 7, Antoniani 4, Lafranconi 6, Borsani, De Gregorio 6, Gaddi 16, Carissimi 4, Panzeri 16, Zucchelli 5, Fagetti., Sartor. All. Cortiana.
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