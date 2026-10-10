Basket Serie DR3. La D’Avino Consulting Mandello “doma” i Rhinos

Vittoria esterna per i lariani (57-69)
Ottima prova per Mattia Panzeri, 17 punti
ROBBIATE – Vittoria esterna per la D’avino Consulting Mandello sul campo dei Rhinos Robbiate (57-69).
Robbiate prova la prima fuga nel match (12-6), ma Mandello non fa fuggire i Rhinos e già al termine del primo quarto i lariani sono avanti (17-19).
Dal secondo quarto in poi lo spartito è stato il medesimo: la D’Avino Consulting a cercare la fuga, Robbiate a rintuzzare, senza mai uscire veramente dal match.
Mandello tocca più volte la doppia cifra di vantaggio e alla fine chiude il match sul punteggio di 57-69.
Miglior marcatore per i lariani Mattia Panzeri a quota 17 punti.
“C’è ancora tanto da lavorare, molta confusione in attacco e poche scelte prese bene – dichiara Daniele Balatti, assistente allenatore – nel complesso comunque siamo contenti di aver portato a casa la vittoria, testa alla prossima partita per continuare la striscia positiva”.
RHINOS ROBBIATE – D’AVINO CONSULTING MANDELLO 57-69
PARZIALI: 17-19; 30-34; 40-45
MANDELLO DEL LARIO: Lollini 1, Scala 11, Antoniani 3, Lafranconi 3, Borsani, Rossani, De Gregorio 13, Gaddi 11, Carissimi 10, Panzeri 17, Zucchelli, Fagetti n.e. All. Cortiana
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