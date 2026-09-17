Basket Serie DR3. La D’Avino Consulting Mandello è pronta per ripartire

Tante novità per la squadra arancioblu

Una formazione in DR3 e una in Promozione femminile

MANDELLO DEL LARIO – La D’Avino Consulting Mandello è pronta per ripartire. Tante sono le novità della società arancioblu, partendo dalla prima squadra e scendendo fino al settore giovanile.

Per quanto riguarda la Serie DR3, quattro sono i nuovi innesti: il playmaker Marco Scala, l’ala Cesare Rossani e il lunghi Carlo Zucchelli e Sergio Carissimi. “Per quanto riguarda la prima squadra, siamo fiduciosi – dichiara il responsabile della sezione, Luca Fagetti – abbiamo inserito qualche nuovo giocatore che completa il roster nel ruolo di playmaker e nel reparto lunghi”.

Oltre alla squadra senior, diverse saranno le formazioni messe in campo. Nel settore giovanile la Polisportiva avrà una U13, una U15 e una U17, oltre alla formazione CSI che fungerà da squadra di sviluppo per i giocatori che non sono ancora pronti per giocare in prima squadra. Tutte queste formazioni saranno seguite da Claudio Cortiana – anche allenatore della DR3 come responsabile tecnico e da Sara Fumagalli nel ruolo di preparatrice atletica.

La grande novità arriva però dal settore femminile, frutto della collaborazione con la Carpe Diem Calolziocorte. Mandello avrà una U17 allenata da coach Riccardo Console, la società calolziese una U15. Per la prima volta ci sarà anche una squadra senior, che disputerà il campionato di Promozione e sarà allenata da coach Salvatore Fornaro.

Per ultimo, ma non certo per importanza, il settore minibasket sarà sempre guidato da Simone Lo Martire. Per tutto settembre sarà possibile provare gratuitamente delle lezioni, prenotandosi al numero 389.124.18.79.