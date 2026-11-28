Battuta Almenno ai supplementari (74-75)

Decisiva la “tripla” di Scala a un secondo dalla fine

ALMENNO – Vittoria all’ultimo respiro per la D’Avino Consulting Mandello. Gli arancioblu hanno espugnato il campo dei Bolliti Almenno, vincendo di una sola lunghezza (74-75), dopo un tempo supplementare.

La sfida tra le due formazioni è assolutamente equilibrata, almeno per quanto riguarda il primo tempo, chiuso avanti dai lariani di un punto (36-37).

Nella ripresa i bergamaschi provano a scappare via tra il terzo e il quarto periodo, arrivando anche alla doppia cifra di vantaggio. La D’Avino Consulting si rifiuta di perdere e avrebbe addirittura la tripla della vittoria, che Antoniani manda sul ferro.

Nei tempi supplementari è Marco Scala a decidere il match con un canestro da oltre l’arco, a un secondo dalla fine della partita, fissando il punteggio finale sul 74-75.

“Sono due punti importanti e sono ovviamente contento di averli portati a casa – dichiara coach Claudio Cortiana – siamo un po’ in difficoltà nel reparto lunghi, speriamo che la caviglia di Carissimi non sia nulla di troppo grave, anche perché ci aspetta una partita complicata anche nel prossimo weekend.”

BOLLITI ALMENNO – D’AVINO CONSULTING MANDELLO: 74-75 d.t.s.

PARZIALI: 21-20; 36-37; 50-46; 67-67

MANDELLO: Carissimi 2, Zucchelli, Rossani V. 2, Lollini 1, Lafranconi 4, Ruzza n.e., Gaddi 12, Rossani C. 11, De Gregorio 16, Borsani, Scala 11, Antoniani 16. All. Cortiana.