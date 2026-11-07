Basket Serie DR3. Serata storta per Mandello e Calolzio

Mandello battuta a Besana Brianza (75-53)

A Calolziocorte passa Sovico (60-71)

BESANA BRIANZA – Netta sconfitta esterna per la D’Avino Consulting Mandello sul campo della Pol. Besanese. Gli arancioblu hanno perso con oltre venti punti di scarto (75-53).

La sfida tra le due formazioni non ha storia. Mandello resta in partita fino al 12-10 e poi viene letteralmente travolta, andando al riposo con quasi venti punti da rimontare (44-25).

Nella ripresa i lariani hanno altro spirito e arrivano sino alla singola cifra di svantaggio, ma non oltre.

I soli cinque punti segnati nell’ultimo periodo sono il segnale di una serata storta, da archiviare prima possibile.

“Devo fare i miei complimenti alla Besanese, autrice di una gran partita – dichiara coach Claudio Cortiana – a differenza nostra hanno saputo interpretare perfettamente la gara, mettendoci in difficoltà dal primo minuto.

POL. BESANESE – D’AVINO CONSULTING MANDELLO 75-53

PARZIALI: 23-15; 44-25; 60-48

MANDELLO DEL LARIO: Carissimi 3, Zucchelli 4, Rossani V., Bonfanti 10, Lafranconi 4, Ruzza, Gaddi 6, Rossani C. 3, Borsani, Scala 7, Antoniani 15

CALOLZIOCORTE – Sconfitta interna per la Carpe Diem Calolziocorte contro il Basket Sovico (60-71).

I calolziesi resistono il primo quarto (14-16) e poi cedono nel secondo, andando al riposo con oltre dieci punti da recuperare (30-43).

Nella ripresa il distacco si mantiene sempre intorno alla doppia cifra, con Calolzio che non dà mai l’impressione di poter ribaltare il match.

“Abbiamo giocato bene di squadra, fatto girare bene la palla e difeso forte, mettendo in campo quello che avevamo provato in allenamento – dichiara coach Luca Missaglia – sul finale eravamo stanchi ed è emersa l’esperienza degli avversari. Ora testa alla prossima sfida contro Aurora San Francesco, un derby importante anche per me, visto che ho allenato lì per tanti anni.”

CARPE DIEM CALOLZIOCORTE – BASKET SOVICO 60-71

PARZIALI: 14-16; 30-43; 43-58

CALOLZIOCORTE: Guzzetti 1, Porcaro 7, Bonacina M. 10, Bonacina A. 5, Moltrasio 1, Invernizzi 5, Savazzi 7, Brusadelli 24. All. Missaglia.