Basket Serie DR4. La D’Avino Consulting Mandello promossa in DR3

Battuta la Sportiva Sondrio in finale

“Dedico la vittoria a Marco Del Nero” dichiara il presidente Fagetti

MANDELLO DEL LARIO – La D’Avino Consulting Mandello ha vinto il campionato di Serie DR4, battendo nella finale dei play-off la seconda squadra della Sportiva Sondrio. Con questo successo i lariani di coach Claudio Cortiana ottengono la promozione in Serie DR3.

La finale contro Sondrio si è giocata al meglio delle due partite. Mandello ha espugnato in maniera nettissima il PalaScieghiPini nella partita dello scorso 22 maggio, vincendo con oltre trenta punti di scarto (47-78).

Il match di ritorno, giocato ieri sera al CRAL, è stato sicuramente più combattuto, anche se finito comunque con un distacco in doppia cifra (81-69).

“Abbiamo approcciato il campionato con serietà, come se affrontassimo una serie molto più alta – dichiara il presidente della sezione pallacanestro della Polisportiva, Luca Fagetti – siamo ripartiti dal basso con una buona squadra, un mix tra senior e i nostri under, guidati da un super allenatore. Come spesso accade, il lavoro e i sacrifici ripagano sempre.

Vorrei ringraziare tutto lo staff allenatori delle nostre squadre e fare una dedica speciale a Marco Del Nero, scomparso qualche mese fa”.

La promozione di Mandello è la terza di una squadra lecchese in questa stagione. Settimana scorsa era stato il Basket Lecco a passare dalla DR1 alla Serie C, prima ancora il Basket Costa aveva conquistato la Serie A1 femminile.