Basket Serie DR4. Polisportiva Mandello, annunciato il roster

Diciannove giocatori, tra nuovi e vecchi

“Progetto quinquennale” dichiara il dirigente Fagetti

MANDELLO DEL LARIO –Dopo un anno di stop, la Polisportiva Mandello ripresenta una squadra senior agli ordini del giovane coach Claudio Cortiana, assistito da Daniele Balatti e Massimo Riva. I lariani ripartiranno dalla Serie DR4.

Il roster è stato annunciato dal dirigente responsabile Luca Fagetti ed è composto da diciannove elementi, tra giocatori che già c’erano – come il capitano Thomas De Gregorio e Leonardo Lafranconi – nuovi arrivi e giovani provenienti dal vivaio lariano. Particolarmente nutrito il gruppo di ex atleti del Basket Nibionno, formato dal mandellese Aronne Moltrasio, Mattia Panzeri e Michele Gaddi. Dalla DR4 di Lierna arriveranno Fabio Bonfanti e Vittorio Rossani mentre tre saranno i giocatori promossi dalla squadra locale CSI: Mattia Pensa, Federico Lollini e Stefano Ruzza.

Completeranno il roster sette giocatori provenienti dalla U19: Joel Sartor, Andrea Colosimo, Francesco Fagettim Tommaso Borsani, Michele Manzoni, Francesco Fumeo, Cristiano Pozzi e Daniel Cecot.

“C’è molto entusiasmo, siamo riusciti a fare una squadra che è un mix tra ragazzi giovani, giocatori che scendendo da categorie più alte e giovani che completeranno il gruppo – dichiara il dirigente Luca Fagetti – Abbiamo inoltrato la richiesta di ripescaggio in DR3, spero che la federazione guardi a quanto abbiamo fatto in questi anni e anche ai motivi del ritiro dello scorso anno. C’è molto entusiasmo, sarà un progetto quinquennale, cercheremo di fare le cose al meglio, con serietà e divertendoci”.