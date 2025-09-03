Basket. Spagna battuta, paura per Saliou Niang

Gli Azzurri battono la Spagna 67-63

Problemi alla caviglia per Niang, non sembrerebbero gravi

MANDELLO DEL LARIO –L’immagine che resta negli occhi di tutti i tifosi lecchesi è quella di Saliou Niang con lo sguardo perso nel vuoto e una sacca di ghiaccio attorno alla caviglia destra. Fortunatamente – sono parole sue – sembra che la situazione non sia per nulla seria e il vederlo uscire sulle proprie gambe, anche se un po’ claudicante, ha rasserenato gli animi.

Dopo la prestazione di Simone Fontecchio contro la Bosnia – 39 punti, record “all time” per un campionato europeo tra gli azzurri – è stato ancora una volta Niang a prendersi i riflettori nella sfida contro la Spagna. L’inizio shock degli azzurri (0-13) è stato cancellato proprio dalle giocate di energia del giocatore mandellese. I suoi sei punti – tra cui un tap-in mancino assurdo – hanno rilanciato la squadra azzurra, tanto che poi l’Italia si è rimessa in pista, chiudendo il primo tempo sotto di sole sei lunghezze (30-36).

Nella ripresa Niang ha piazzato un altro paio di giocate da urlo nella metà campo difensiva, due stoppate incredibili che danno l’idea di quanto questo giocatore potrà essere dominante su entrambi i lati del campo.

Il mandellese ha dovuto lasciare la partita a sette minuti dalla fine, cadendo in maniera incerta mentre catturava il suo decimo rimbalzo della partita, a cui ha aggiunto anche 10 punti con 5/6 dal campo.

L’Italia ha comunque portato a casa il match con la Spagna (67-63) e si è garantita il passaggio al turno successivo.