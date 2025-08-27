Basket. Ufficiale, Niang nei dodici al Campionato Europeo

Il mandellese ha un posto tra i dodici convocati

Esordio giovedì 28 alle 20.30 con diretta su Rai Due

MANDELLO DEL LARIO –Ha atteso fino all’ultimo momento possibile il coach Gianmarco Pozzecco ma alla fine la scelta è stata ufficializzata: il mandellese Saliou Niang sarà tra i dodici convocati e disputerà il Campionato Europeo di Basket. A lasciare per ultimo il gruppo azzurro sarà il giocatore degli Trapani Sharks Riccardo Rossato.

Le scelte di coach Pozzecco erano intuibili da diversi giorni, visto che Rossato non ha sostanzialmente mai giocato le ultime amichevoli. La causa dell’aver sciolto la riserva all’ultimo è stata una precauzione contro il rischio di un infortunio in uno dei dodici prescelti.

Oltre a Niang, gli altri convocati sono Darius Thompson, Matteo Spagnolo, Marco Spissu, Alessandro Paiola, Danilo Gallinari, Simone Fontecchio, Giampaolo Ricci, Gabriele Procida, Saliou Niang, Nikola Akele, Nicolò Melli e Momo Diouf.

La prima partita della nazionale italiana sarà giovedì 28 agosto alle 20.30. La bella notizia per tutti gli appassionati è che il match sarà visibile in chiaro su Rai Due, oltre che sulle piattaforme a pagamento Sky e DAZN.