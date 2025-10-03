Be Boulder Bellano. Torna la terza edizione di street boulder

Arrampicata, musica e comunità: il paese si trasforma in una palestra a cielo aperto

La manifestazione si svolgerà sabato 11 ottobre

BELLANO – Dopo il successo delle prime due edizioni, Bellano si prepara ad accogliere la terza edizione di Be-Boulder, la manifestazione di street boulder in programma sabato 11 ottobre. L’evento è organizzato dalla sezione bellanese del Cai, con il patrocinio del Comune di Bellano, la collaborazione delle associazioni locali e il sostegno di numerose realtà economiche del territorio.

I preparativi sono già iniziati nei giorni scorsi grazie al lavoro dello staff, affiancato dal tracciatore Martino Sala, che ha selezionato e ripulito i blocchi su cui i numerosi partecipanti attesi potranno mettersi alla prova. Alcuni blocchi riprenderanno quelli delle passate edizioni, compresi quelli all’interno della suggestiva gola dell’Orrido, mentre molti altri saranno completamente nuovi.

La pre-iscrizione è disponibile online al link https://www.midaticket.it/eventi/be-boulder/, dove sui canali social della manifestazione è ancora attivo, per un periodo limitato, un codice sconto dedicato. Sarà comunque possibile iscriversi anche il giorno stesso dell’evento, a partire dalle 10:30 presso il Palasole, fulcro della manifestazione, al costo di 20 euro, fino al raggiungimento del numero massimo di 300 partecipanti.

Tutti i partecipanti riceveranno un ricco pacco gara offerto dagli sponsor, contenente la sacca e la maglietta ufficiale dell’evento, snack, gadget, un buono per bevanda e panino, oltre a un biglietto della lotteria con premi speciali e un ticket d’ingresso all’Orrido di Bellano.

Gli organizzatori ricordano che è possibile noleggiare il crash pad sul sito brazz.it, partner dell’evento, e ritirarlo direttamente presso lo stand allestito il giorno della manifestazione nei pressi del Palasole di Bellano.

Il programma della giornata prevede l’apertura delle iscrizioni e il ritiro del pacco gara alle 10:30 presso il Palasole; alle 12 prenderà ufficialmente il via l’evento, che si concluderà alle 17:30.

A seguire, alle 17:40, è in programma una lezione gratuita di pilates, mentre dalle 18:30 si terranno le finali sempre al Palasole. La giornata si concluderà con la festa finale, che includerà premiazioni, estrazione della lotteria, possibilità di cena e DJ set a cura di “Giovani Bellano”.

Per tutta la durata della manifestazione sarà attivo il servizio ristoro e bar presso il Palasole. Sono previsti premi per i primi cinque classificati delle categorie maschile e femminile, oltre a numerosi riconoscimenti legati alla lotteria e ai vari contest.