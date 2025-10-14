Bellano, in 250 per la terza edizione dello Street Boulder

Oltre 250 boulderisti e 60 volontari

Sfide, finale sul Siderclimb e tramonto mozzafiato

BELLANO – Quasi 250 iscritti e oltre 60 volontari: questi i numeri della terza edizione di Be-Boulder, la manifestazione di street boulder svoltasi a Bellano sabato 11 ottobre. L’evento è stato organizzato dalla sezione bellanese del Cai, con il patrocinio del Comune di Bellano, la collaborazione delle associazioni locali e il contributo economico di numerose attività del territorio.

Già dalla mattina di sabato, con una splendida giornata di sole, è iniziata l’invasione pacifica e colorata dei boulderisti provenienti da tutto il Nord Italia e dalla vicina Svizzera, diretti verso il Palasole, cuore della manifestazione, insieme ai giardini circostanti. Qui lo staff ha allestito la zona segreteria, dove è stato possibile iscriversi e ritirare la Be Boulder Bag, contenente la maglietta ufficiale dell’evento, oltre a gadget, snack e buoni sconto offerti dagli sponsor.

A partire dalle ore 12 e fino alle 17:30, gli iscritti hanno potuto cimentarsi sui 33 blocchi selezionati e preparati dagli organizzatori, dislocati tra le vie del paese, all’interno della suggestiva gola dell’Orrido e su strutture vicine al centro. Notevole la cornice di pubblico, composta da appassionati, residenti e turisti, che ha seguito con entusiasmo le spettacolari evoluzioni dei climbers.

Novità assoluta per la finale, che quest’anno si è svolta sul “Siderclimb”, innovativo modulo di arrampicata fornito da Edilsider SpA, partner dell’evento per il secondo anno consecutivo, posizionato sulla spiaggia alla foce del Torrente Pioverna. I primi cinque classificati, sia nella categoria maschile sia in quella femminile, si sono sfidati in una finale spettacolare, con un tramonto mozzafiato a fare da sfondo e un caloroso, numerosissimo pubblico a fare da cornice.

Successivamente, tutti al Palasole per le premiazioni dei vincitori dei diversi contest e per l’estrazione dei biglietti della lotteria, ricca di numerosi premi. Le classifiche e l’elenco dei numeri vincenti sono disponibili sull’account Instagram ufficiale @beboulder.bellano.

Il Cai Bellano e tutti gli organizzatori si dichiarano soddisfatti per il grande successo dell’evento e per i numerosi complimenti ricevuti da partecipanti, pubblico e cittadini di Bellano.

“Un sentito ringraziamento va a tutti i climbers per la simpatia e lo spirito dimostrati durante Be Boulder, all’amministrazione comunale per il supporto, alle associazioni locali per la collaborazione e ai numerosi sponsor per il sostegno economico e i premi offerti. Infine, un grazie speciale a tutte le persone che hanno contribuito all’organizzazione nei giorni precedenti e durante l’evento: cuore e anima della manifestazione, perché Be Bouder è anche grazie a loro” concludono gli organizzatori.