Seconda serata a Mandello della rassegna AttivaMente

Al centro della serata il rapporto tra bambini, genitori e allenatori

MANDELLO – Si è svolta giovedì, alla sala Civica di Molina a Mandello, la seconda serata della rassegna AttivaMente,promossa da Cab Polidiagnostico e dal Comune di Mandello del Lario

Il tema approfondito è il rapporto allenatore-bambino e genitore-figlio nel contesto sportivo. A parlarne è stata la dottoressa Maria Chiara Crippa, psicologa dello sport.

“Sempre più genitori ed allenatori pongo domande su come gestire bambini particolarmente vivaci ed agitati in palestra e a casa, bambini che sembrano sfuggire al loro controllo – ha spiegato la dott.ssa Crippa – La vivacità e l’allegria sono caratteristiche bellissime che vanno continuamente coltivate dando però ai bambini dei ‘contenitori’ adeguati entro cui dar sfogo a questa vitalità”

Durante la serata è stato quindi approfondito il tema della comunicazione, fornendo indicazioni pratiche ed operative sulle modalità adeguate di comunicare e relazionarsi con i bambini alle prese con l’avventura sportiva, sull’importanza di definire regole chiare e condivise e su come fornire rinforzi adeguati.

“Il filo rosso che lega i contenuti più teorici e i suggerimenti pratici è il tema dell’autoefficacia – ha proseguito la dottoressa – ovvero dell’importanza del far sentire capaci i ragazzi. Solo così potranno affrontare le sfide delle sport e quelle della vita ben attrezzati!”

L’ultimo appuntamento di AttivaMENTE è in programma per giovedì 11 aprile e sarà affrontato il tema dell’attività fisica e della sana alimentazione quali elementi indispensabili per il benessere della persone.

“Anche in questo caso – conclude l’esperta – l’obiettivo è quello di fornire ai presenti indicazioni utili ad impostare una vita all’insegna dell’attività fisica praticata con costanza e regolarità, e all’insegna dell’alimentazione sana e genuina”.