Grande prova a Trento per il giovane pilota lariano

Stefanoni è primo nella classifica del Briggs Kart Championship

TRENTO – Vanno in scena gara 3 e gara 4 del campionato Briggs Kart Championship e Luca Stefanoni dà il meglio di sé.

Il giovane lariano si presenta domenica mattina alle 7.00 all’ingresso del tracciato. Ne approfitta per fare un giro lungo il circuito a piedi per constatare i punti cruciali.

Si arriva nel pomeriggio e si aprono le danze Warm up, qualifiche dove i giovani piloti della mini si trovano nel peggiore delle situazioni: in pista con assetto e gomme d’asciutto e dopo 2 giri inizia a piovigginare, non tantissimo ma abbastanza per creare una griglia di partenza anomala ma molto interessante.

Luca parte in 5^ posizione subito alla prima curva recupera la 3^ posizione e si allontana dal gruppo con i primi. Questa volta il trenino è quello giusto, con i primi a lottare per 12 giri, Manzoni e Moretto si danno guerra continuano a scambiarsi la prima posizione nel corso dei primi 11 giri mentre Stefanoni assiste in prima fila alla gara senza intromettersi in questa bagarre ma pronto ad affondare il colpo all’ultimo giro.

Poi un contatto tra i primi due causa il ritiro di Manzoni (che al momento era leader della classifica). E’ il momento giusto Stefanoni inizia ad avvicinarsi a Moretto e a battagliare arrivando al foto finish sul traguardo.

Secondo per 53 millesimi, Moretto primo. Poi colpo di scena Moretto penalizzato di 5″ per il contatto con Manzoni quindi prima vittoria per Luca nel campionato.

Seconda gara e seconda vittoria

Dopo la prima vittoria si trova a fare anche la prima partenza in pole position e guidare la partenza lanciata della gara 2. Dopo il primo giro c’è già un trenino di ben 5 kart in fuga che si daranno battaglia fino alla fine con continui cambi al vertice.

Stefanoni ormai ha capito che è impossibile scappare quindi si mette in attesa del giusto momento per affondare il colpo. Ultimo giro suona la carica e Stefanoni inizia a risalire da 3° a 2° e poi sul penultimo curvone a destra si infila e conquista la 1^ posizione. Da li giù tutto il gas testa in carena e via tutto in un fiato fino al traguardo dove chiude al primo posto con alle spalle Mele a 118 centesimi.

Premiato dal campione Paolo De Conto

Ottimo week-end per Luca che oltre le 2 vittorie si porta in prima posizione nel campionato con 90 punti.

Alla fine per siglare un ottima giornata i ragazzi vengono premiati da il 2 volte campione del mondo e pilota ufficiale CRG Paolo De Conto.

Alla fine Stefanoni dichiara “Sono molto contento della giornata e dei risultati ottenuti. Mi spiace che Manzoni non ha potuto correre gara 2 per l’incidente che l’ha coinvolto in gara 1, ma ci sarà ancora modo di combattere insieme. Ma sopratutto perchè siamo venuti qui senza nessun presupposto di vincere, visto che da un anno non correvo qui ad Ala”.

Prossime gare 5-6 si terranno a Pomposa, pista completamente sconosciuta a Stefanoni che comunque promette bagarre fino alla fine. Per seguire il baby driver lariano potete farlo sulla sua pagina FB Luca Stefanoni.