Calcio. La Colicoderviese presenta il 5° Memorial Josè Nasazzi

Il torneo riservato ai ragazzi del 2013-2014 si svolgerà il 25 e 26 maggio

Anche il sindaco Monica Gilardi presente: “Sono orgogliosa di quello che sta facendo la società”

COLICO – Nella Club House della Colicoderviese, si è tenuta, nella serata di martedì 14 maggio, la presentazione del torneo calcistico riservato ai giovani calciatori del 2013-2014 “Josè Nasazzi – El gran mariscal “che sabato 25 e domenica 26 maggio andrà in scena a Colico. Saranno sedici le squadre che si contenderanno il titolo di campioni.

Il torneo è un memoriale in ricordo di Josè Nasazzi, soprannominato “Maresciallo “per il suo forte carattere. Josè era figlio di madre basca e di Carlo Mansueto Nasazzi emigrato nella seconda metà del 1800 nel paese sudamericano da Esino in cerca di fortuna come altri 230 che ancora sono iscritti all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero). “El Mariscal” è ancora oggi considerato uno dei difensori più forti della storia del calcio e detiene il record di 850 presenze in campionato, tuttora imbattuto.

Durante la presentazione del torneo ha presenziato anche Monica Gilardi sindaco di Colico, che ha espresso parole di elogio per l’impegno che sta portando avanti la società calcistica della Colicoderviese verso i giovani, in un contesto sano, ben organizzato, e che rimane un punto di riferimento importante per i giovani del territorio e non solo.

Il presidente della Colicoderviese, Ernesto Maglia, ha espressamente ringraziato la collaborazione e l’appoggio del comune di Colico, gli sponsor, e tutti coloro che tengono alto i colori e la storia della Colicoderviese, rimarcando quando sia importante dare continuità a questo torneo riservato ai giovani.

Durante il convivio, con la presenza graditissima di una quindicina di giovani leve del settore giovanile della Colicoderviese, è intervenuto anche Mario Passador responsabile dell’Attività di Base della società calcistica lecchese, che ha ben sottolineato e rimarcato, il lavoro del team nel contesto del movimento giovanile.

Ovviamente, si è parlato molto del torneo e della figura di Nasazzi, con Carlo Maglia, presidente del comitato organizzatore, e portavoce del comune di Esino Lario, che si è preso tutto il suo spazio per raccontare il “cammino” di questa iniziativa.

“Quando avevamo proposto la prima edizione nel 2018- dice Carlo- ad Esino Lario, non mi aspettavo uno step così significativo per questo torneo. Posso dire che sono orgoglioso e ringrazio tutti coloro che lavorano, collaborano, per la buona riuscita di questa iniziativa. Mi emoziono sempre nello specificare che da un piccolo comune della nostra provincia, è iniziata una fantastica di un grande giocatore, che tra sacrifici, fatiche e sofferenze emotive ed economiche, ha costruito il suo cammino agonistico. Mi rivolgo ai voi giovani. Con l’impegno e la serietà si possono raggiungere tanti traguardi“. Spazio poi al torneo. “La mia soddisfazione è quella di aver portato il Bologna, consapevoli di cosa sta facendo in serie A la prima squadra, a giocare ad Esino Lario nel girone rosso, contro Albosaggia, Lombardia Uno e Lesmo. Ma quello che conta- conclude Carlo Maglia- che insieme a tante persone, il memorial Nasazzi sta crescendo, e la mia promessa, è che farò di tutto per portare tante formazioni straniere a partecipare al nostro torneo“.

Il torneo si svolgerà in gran parte al campo Montecchi di Colico, con alcune sfide che si giocheranno ad Esino Lario.

La squadra di casa è inserita nel girone Verde con Cisanese, Atalanta ed Enotria. Nel girone Blu Lugano, Chiavennese, Cimiano ed Aldini, e nel girone arancione Arcellasco, Penta Piateda, Albino Leffe ed Alcione.