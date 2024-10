Cambio al vertice della Lega Navale di Mandello, Richard Martini nuovo presidente

Elezioni anticipate di un anno in virtù delle dimissioni del presidente Michele Belingheri per motivi di lavoro

“Ho avuto il piacere e l’onore di rappresentare uno dei circoli più vittoriosi a livello giovanile in Italia”

MANDELLO – Si sono svolte ieri le elezioni in Lega Navale Mandello, anticipate di un anno rispetto alla scadenza corretta, in virtù delle dimissioni anticipate del Presidente Michele Belingheri. Alla guida dell’associazione sportiva è stato eletto Richard Martini.

“Mio malgrado il tempo che potevo mettere a disposizione alla LNI, causa lavoro, è andato via via calando, ma le responsabilità sono aumentate di giorno in giorno – ha spiegato il presidente uscente Belingheri -. La LNI Mandello non è una realtà semplice: tanti soci, posti barca, bar, personale, e una mole sempre maggiore di incombenze burocratiche e normative. In questi ultimi anni la gestione delle associazioni, sportive e non, è diventato sempre più complesso, ponendo i volontari spesso in condizioni di rinunciare per non incorrere in responsabilità al di fuori delle proprie possibilità”.

“In questi 5 anni da Presidente ho avuto il piacere e l’onore di rappresentare uno dei circoli più vittoriosi a livello giovanile in Italia, ma anche un centro di attività sociali, fiore all’occhiello della Lega Navale Italiana. Tutto questo grazie al lavoro di chi mi ha preceduto, del Consiglio, degli allenatori e dei collaboratori ma soprattutto dei soci che supportano l’attività agonistica e sociale. Ringrazio tutti loro per questi anni passati insieme. Spero anche, da Mandellese, di essere riuscito a far conoscere ai cittadini un’associazione che merita di essere vissuta maggiormente perché può essere un luogo di crescita sportiva per i nostri figli”.

Michele Belingheri ha infine dato il benvenuto al nuovo presidente Richard Martini: “Sono sicuro che saprà continuare il processo di crescita della LNI Mandello, mentre io tornerò ad avere il piacere di varcare il cancello come semplice socio!”