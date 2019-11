Cambio al vertice della US Derviese, Cristian Adamoli nuovo presidente

Rinnovato il direttivo della storica società sportiva di Dervio

Cristian Adamoli prende il testimone da Paolo Sandonini

DERVIO – Completato il rinnovo delle cariche direttive della US Derviese 1902: ieri sera, lunedì, il nuovo consiglio della storica società sportiva si è riunito per la prima volta votando i vertici del gruppo, ovvero presidente – vice Presidente e cassiere, mentre per la figura del segretario è stato nominato direttamente dal neo presidente.

Alla guida della società è stato eletto Cristian Adamoli, mentre è stato riconfermato alla vicepresidenza Michael Bonazzola.

I risultati del voto

Il percorso di rinnovamento era iniziato la scorsa settimana, martedì, con le elezioni del consiglio direttivo dell’Unione Sportiva Derviese.

Queste elezioni hanno portato al voto oltre 100 tesserati, numeri di partecipazione importanti rispetto al passato. Oltre ai nove consiglieri già presenti di diritto nel nuovo consiglio, nominati precedentemente tre per sezione direttamente da quelle al momento presenti (Atletica, Calcio e Pallavolo) serviva il voto anche di altri sei esterni per completare il nuovo direttivo che guiderà la società nel biennio 2020-2022.

Di seguito i 6 eletti nel nuovo consiglio direttivo su 11 candidati totali :

Ferrari Giovanni 89 voti

Menatti Danilo 88 voti

Bonazzola Michael 82 voti

Adamoli Cristian 80 voti

Viganò Marco 72 voti

Bettiga Sabrina 64 voti

Nella serata di ieri è avvenuta invece la votazione per i vertici del gruppo:

Presidente : Adamoli Cristian

Vice Presidente : Bonazzola Michael

Cassiere : Ferrari Giovanni

Segretario: Bettiga Sabrina

Il consiglio direttivo per il biennio 2020-2022 è cosi composto : Adamoli Cristian, Bonazzola Michael, Ferrari Giovanni, Bettiga Sabrina, Perico Jacopo, Balbiani Andrea, Scaccabarozzi Samuele, Menatti Danilo, Viganò Marco, Testa Paola, Fumagalli Federico, Patriarca Walter, Fontana Maurizio, Rusconi Barbara e De Angelis Marco.

I ringraziamenti ai passati amministratori

Le prime parole del nuovo presidente Adamoli vanno a ringraziare chi poco prima lo ha preceduto, in particolar modo al presidente uscente, Paolo Sandonini, che per più di trent’anni ha saputo guidare l’Unione Sportiva Derviese, oltre che allo storico Vice Presidente-Segretario Franco Bianchi che più di tutti si è sempre prodigato per il continuo svolgimento dell’attività curando per lo più la parte socio/organizzativa e la comunicazione. Un ringraziamento particolare anche a tutti i soci tesserati intervenuti per le votazioni e per il sostegno avuto in queste settimane prima del voto.

Anche il riconfermato Vice Presidente, nonché amministratore comunale con delega allo sport, Bonazzola Michael esprime la propria gratitudine alla vecchia guardia della derviese che in questi anni lo ha accompagnato nel proprio personale percorso di crescita sportivo/amministrativo, in particolar modo i ringraziamenti vanno a Paolo e Franco, che più di tutti, con grande pazienza hanno saputo trasmettergli i ed insegnargli i veri principi e valori legati al mondo dello sport.

I prossimi appuntamenti

Il mese di dicembre vedrà già al lavoro il nuovo consiglio direttivo dell’USD in previsione appunto di tre importantissimi eventi organizzati in poco tempo.

Si inizia subito giovedì 5 alle dicembre alle 21.00 presso il Cine-teatro Paradise di Dervio con l’evento “ Simone Petilli si racconta “ , dove il campione derviese racconterà appunto la sua carriera ciclistica. Mentre per l’8 dicembre è stata organizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale la “ Camminan…Dervio“ , passeggiata non competitiva che vedrà la partecipazione di grandi e piccoli che verrà inaugurata alle 14.30 con lancio di palloncini con letterina di Babbo Natale al seguito per poi incamminarsi verso Corenno percorrendo il sentiero del viandante tutti rigorosamente con cappello da babbo o da elfo; appuntamento alle 14.00 nella piazza del comune per le iscrizioni. Altro storico appuntamento è la classicissima “ Tombola di Natale “ in programma immancabilmente per il giorno dell’anti vigilia di Natale, il 23 dicembre.