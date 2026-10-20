Campionato italiano Csi di corsa su strada: spettacolo a Bellano, brillano i lecchesi

Camilla Valsecchi (Cs Cortenova) e Mattia Padovani (Atletica Alto Lario) vincono tra i Seniores

Dario Rigonelli (Gs Virtus Calco) oro tra gli Amatori B, Ivan Mazzoleni Ferracini (Polisportiva Pagnona) nei Veterani A

BELLANO – A distanza di 4 anni, domenica 18 ottobre, Bellano è tornato a ospitare il Campionato nazionale CSI di corsa su strada. E lo ha fatto alla grande, accogliendo nel migliore dei modi i 565 atleti portacolori di 68 società sportive provenienti da diverse regioni, anche se con una netta predominanza della Lombardia.

L’evento tricolore, che godeva del patrocinio e del contributo della Regione e del patrocinio della Provincia di Lecco, è stato organizzato in modo impeccabile grazie all’esperienza della Polisportiva Bellano e del Comitato CSI di Lecco. Alla cerimonia inaugurale – aperta dall’Inno Italiano sotto una leggera pioggerellina e dall’arrivo delle bandiere e della fiaccola sulle Lucie, tipiche imbarcazioni del Lago di Como – ha partecipato anche il presidente nazionale del CSI, Vittorio Bosio, che si è intrattenuto a lungo con i giovani atleti (erano ben 300 gli Under 14 in gara) ed assieme al sindaco di Bellano, Antonio Rusconi, ha premiato sul podio i neocampioni nazionali.

23 le categorie al traguardo, ciascuna ha laureato un campione e una campionessa, con la Lombardia che ha ottenuto 8 successi. A Bellano il maggior numero di medaglie è stato conquistato dall’Atletica Alto Lario, ben sette (un oro, due argenti e quattro bronzi), anche se nel medagliere per società spiccano i vincitori assoluti della classifica generale CSI, ossia i trentini dell’US 5 Stelle, che bissano il successo dello scorso anno. Sono 14 i Comitati che hanno portato almeno un atleta sul podio. Dietro alle corazzate Trento, Sondrio, Lecco e Vicenza, pur con una sola medaglia al collo hanno festeggiato anche Bergamo, Alessandria, Udine, Mantova e Siena.

Nelle attesissime classifiche di società, nella giovanile brilla l’Atletica Castelnuovo ne’ Monti, che è salita sul podio con GS CSI Morbegno e Lieto Colle; nell’assoluta l’US 5 Stelle Seregnano ha preceduto Atletica Alto Lario e CSC Cortenova, nella generale i pentastellati trentini staccano i diavoli rossi del GS CSI Morbegno secondi; gradino più basso del podio per l’Atletica Alto Lario. Durante le premiazioni riconoscimenti anche per il presidente della Polisportiva Bellano Giovanni Vetere, per il Pedale Bellanese, per gli Amici di Ombriaco, per il Soccorso Bellanese e per il Cai Bellano.

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Tutti i vincitori e i lecchesi nella top ten

Esordienti

1^ Martina Gosatti (Gs Valgerola), 8^ Matilde Orlandi (Team Pasturo).

1° Jacopo Carelli (Csi Tirano), 8° Luca Scola (Team Pasturo).

Ragazze/i

1^ Gaia Bolondi (Sampolese Basket e Volley), 4^ Silvia Marzitelli (Virtus Calco), 9^ Mia Colombo (Csc Cortenova).

1° Kevin Mariotti (Us Malonno), 4° Simone Bergamini (Team Pasturo), 7° Nicolò Mandelli (Team Pasturo).

Cadette/i

1^ Anna Coser (5 Stelle Seregnano).

1° Francesco Lazzarotti (Gas Runners Massa), 5° Rayane Matrane (Csc Cortenova), 8° Mirco Pellizzaro (Csc Cortenova), 10° Malick Ouobon Tagliani (Polisportiva Valvarrone).

Allieve/i

1^ Monica Zurlo (Polisportiva Dilettantistica Borgo), 10^ Linda Cattaneo (Polisportiva Bernate).

1° Kevin Zanotto (Atletica Union Creazzo), 7° Lorenzo Guido (Team Pasturo), 10° Nicola Spano (Csc Cortenova).

Juniores

1^ Paola Parotto (Us Castel Ivano).

1° Gabriele Ropelato (Us Castel Ivano), 4° Cristian Acerboni (Polisportiva Bellano).

Seniores

1^ Camilla Valsecchi (Csc Cortenova), 2^ Ilaria Menatti (Us Derviese), 3^ Alessia Bergamini (Csc Cortenova), 9^ Vittoria Busi (Csc Cortenova), 10^ Ilaria Ravasi (Virtus Calco).

1° Mattia Padovani (Atletica Alto Lario), 2° Mattia Adamoli (Us Derviese), 3° Stefano Orio (Gp Santi Nuova Olonio), 9° Stefano Villa (Virtus Calco), 10° Nicolò Vergottini (Polisportiva Bellano).

Amatori A

1^ Greta Pizzolato (Amici dell’Atletica Vicenza), 2^ Costanza Antonello (Virtus Calco).

1° Nicola Vanni (Polisportiva Pontremolese), 9° Sergio Tosello (Polisportiva Bernate), 10° Christian Brescia (Virtus Calco).

Amatori B

1^ Fabiana Povero (Atletica Valchiampo), 4^ Sabina Fazzini (As Premana), 5^ Cinzia Beccalli (Virtus Calco), 8^ Nadia Acquistapace (Csc Cortenova), 10^ Lucia Aldeghi (Virtus Calco).

1° Dario Rigonelli (Virtus Calco), 7° Fulvio Tagliaferri (Polisportiva Pagnona), 10° Carlo Benedetti (Csc Cortenova).

Veterane/i A

1^ Cinzia Zugnoni (Gs Csi Morbegno), 5ˆEugenia Casati (Virtus Calco).

1° Ivan Mazzoleni Ferracini (Polisportiva Pagnona), 6° Giancarlo Corti (Polisportiva Castello di Brianza).

Veterane/i B

1^ Cristina Celva (5 Stelle Seregnano), 3^ Maria Grazia Zuliani (Polisportiva Bernate), 4^ Maria Pia Bonanomi (Virtus Calco).

1° Ivano Marcon (Atletica Agordina), 4° Vincenzo Azzollini (Polisportiva Bellano), 6° Lino Marelli (Team Pasturo), 9° Gianbattista Muttoni (Polisportiva Pagnona).

Disabili Intellettivo-relazionali giovani

1° Tommaso Vergottini Gs Csi Morbegno).

Disabili Intellettivo-relazionali Assoluti

1^ Sophie Tamburini (5 Stelle Seregnano), 2^ Sara Buzzoni (Csc Cortenova).

Disabili fisico-sensoriale Adulti

1° Giulio Gusmeroli (Gruppo Polisportiva Talamona).

Società Giovanile

1^ Atletica Castelnuovo (322 punti), 4° Csc Cortenova (199 punti), 5° Team Pasturo (177 punti), 6° Virtus Calco (172 punti), 22° Polisportiva Bellano (44 punti), 24^ Polisportiva Bernate (39 punti); 31^ Polisportiva Valvarrone (61 punti), 43° Us Derviese (33 punti), 50^ Polisportiva Castello di Brianza (16 punti), 51° As Premana (15 punti), 53° Polisportiva Pagnona (6 punti).

Società Assolute

1^ 5 Stelle Seregnano (290 punti), 3^ csc Cortenova (173 punti), 4° Virtus Calco (167 punti), 10^ Polisportiva Bellano (109 punti), 13^ Polisportiva Bernate (96 punti); 15^ Polisportiva Pagnona (86 punti), 20^ Us Derviese (71 punti), 22^ Team Pasturo (55 punti), 31^ Polisportiva Castello di Brianza (32 punti), 40^ Mas Premana (24 punti).

Società Generale

1^ 5 Stelle Seregnano (453 punti), 4^ Csc Cortenova (372 punti), 5^ Virtus Calco (339 punti), 10^ Polisportiva Bellano (153 punti), 12^ Polisportiva Bernate (136 punti); 15^ Team Pasturo (232 punti), 28^ Us Derviese (104 punti), 32^ Polisportiva Pagnona (92 punti), 40^ Polisportiva Valvarrone (61 punti), 46^ Polisportiva Castello di Brianza (48 punti), 52^ As Premana (39 punti).