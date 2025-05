Campionato tennistavolo, ottima performance degli atleti di Abbadia

Nella classifica generale per società, il Tennistavolo Abbadia SuperSamaStore ha conseguito un prestigioso 11° posto nazionale

ABBADIA LARIANA – I Campionati Nazionali 2025 di Tennistavolo del Centro Sportivo Italiano (CSI), tenutisi nella suggestiva cornice del Palataurus di Lecco, hanno visto il Tennistavolo Abbadia Lariana affermarsi come una tra le più importanti e competitive dell’intera provincia.

I risultati ottenuti, sia a livello di squadra che individuale, sono una chiara testimonianza dell’impegno costante, della passione e del talento degli atleti della società. Nella classifica generale per società, il Tennistavolo Abbadia SuperSamaStore ha conseguito un prestigioso 11° posto nazionale.

Questo risultato, nel contesto provinciale, è ancor più importante perché si conferma la seconda migliore squadra della provincia di Lecco, superata solo dalla Pol. Libertas Cernuschese (9° posto) e precedendo il Tennis Tavolo Valmadrera (18°), L’Oltretutto 97 (23° posto) e l’Oratorio Oratorio Sansone di Cisano Bergamasco, ma militante nel distretto di lecco (40° posto).

Gli atleti di Abbadia Lariana hanno dimostrato il loro straordinario valore a livello nazionale sia nelle competizioni di doppio che in quelle di singolo, raggiungendo risultati di grande prestigio e onorando con passione i colori della loro amata società:

Massimo Baraglia è salito sul secondo gradino del podio nazionale nella categoria Veterani A Singolo cedendo solo in finale il torneo che ha dominato sin dall’inizio come testa di serie numero 1: Mauro Vassena nella stessa categoria si è classificato 9 pari merito ma lo stesso Vassena nel Doppio (categoria Open) in coppia con Luca Crespi (U.s. Villa Romanò – Como) hanno conquistato un eccezionale medaglia di Bronzo nazionale.

Il giovanissimo Riccardo Balatti si è classificato al 5° posto nella categoria Giovanissimi Singolo dimostrando che in pochi mesi ha appreso i fondamentali del gioco e davanti a sé può avere grande futuro;

Per la categoria femminile la giovane Sara Pancera si è classificata al 5° posto nella categoria Seniores Femminile; sempre nel singolo, Massimo Galli ha gareggiato piazzandosi ad un ottimo 9° posto nella categoria Veterani B così come Loris Fumagalli ha ottenuto lo stesso piazzamento nella categoria Allievi e infine Simone Pugliese nella categoria Juniores maschile si è classificato 11 nazionale.

In doppio nella categoria OPEN Doppio hanno partecipato anche le coppie Daniele Della Vedova e Amos Rinaldi (17°) Adalberto Peluso e Paolo Fumagalli come Luca Sacco e Federico Rigamonti (43°).

Infine, i piazzamenti degli altri atleti: nella categoria Adulti Daniele Della Vedova si è classificato 17° e Amos Rinaldi 25°; Peluso Adarberto ha partecipato con onore nella categoria Veterani B (27° posto pari merito);

Sacco Luca ha partecipato con orgoglio alla categoria Seniores maschile si è classificato 25 pari merito; ancora per i “Veterani A” Alberto Spagnolo si è classificato al 29 posto pari merito.

La straordinaria performance del Tennistavolo Abbadia Lariana ai Campionati Nazionali CSI 2025 permette alla società di Abbadia sponsorizzata dalla SuperSamaStore di Lecco, di confermarsi come un punto di riferimento per gli appassionati di questo sport avvincente del nostro territorio e anche un grande trampolino di lancio per i giovani che vorranno avvicinarsi a questo sport olimpico.

Ora la squadra guarda con rinnovata fiducia e ambizione al futuro, pronta a raggiungere traguardi sempre più prestigiosi e a portare sempre più in alto il nome di Abbadia Lariana nel panorama sportivo nazionale.