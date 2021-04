Titolo nazionale oggi, 3 aprile, all’Idroscalo di Milano

“L’obiettivo è sempre quello di conquistare la qualificazione per Tokyo”

DERVIO – Kwadzo Klokpah, l’atleta derviese della Canottieri Lecco, ha vinto il titolo nei Campionati italiani di canoa K1 sulla distanza dei 5.000 metri questa mattina (sabato 3 aprile) all’Idroscalo di Milano.

Si tratta del quarto titolo consecutivo in questa specialità per Klokpah: “Il tempo, 26 primi e 11 secondi non è stato particolarmente buono – spiega l’atleta derviese – perché c’era vento forte e questo non ha reso buona la prova, ma l’importante è il risultato. Voglio ringraziare tutti gli allenatori, la Canottieri Lecco che è una grande società e gli sponsor Caffè Bahia, Alba Optics e Vitamine Store Lecco. Ma questo titolo italiano lo voglio dedicare a Franco Cabiati, amico e primo sponsor con BricoTrade che è venuto a mancare l’altro giorno. Ci tengo a ricordarlo così, con una vittoria perché lui che era un grande uomo e lo ricorderò sempre con affetto e stima”.

Il prossimo impegno è a fine aprile con la gara di selezione per la Coppa del Mondo che si disputerà a maggio in Ungheria: “L’obiettivo è sempre quello di conquistare la qualificazione per Tokyo, i prossimi due mesi saranno determinanti, mi sento in ottima forma, giovedì ho stabilito il mio record personale sulle acque dell’idroscalo sui 200 metri con 43 secondi e 3 centesimi”.