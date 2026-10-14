Canottaggio. Andrea Panizza premiato dal CONI con il Diploma d’Onore

Il mandellese, insieme ai compagni del quattro di coppia azzurro, ha ricevuto il riconoscimento all’Acqua Acetosa per il secondo titolo mondiale consecutivo conquistato ad Amsterdam

Un altro traguardo per l’atleta cresciuto nella Canottieri Moto Guzzi, argento olimpico a Parigi e protagonista di una lunga serie di successi internazionali

MANDELLO – Dall’oro mondiale di Amsterdam al palcoscenico delle massime onorificenze dello sport italiano. Un nuovo riconoscimento per Andrea Panizza, il canottiere mandellese che, insieme ai compagni del quattro di coppia azzurro, ha ricevuto dal CONI il prestigioso Diploma d’Onore, a coronamento del titolo iridato conquistato lo scorso agosto nei Paesi Bassi.

La premiazione si è svolta lunedì 12 ottobre al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti2 dell’Acqua Acetosa, a Roma, durante la cerimonia dei Collari d’Oro 2026, la più alta onorificenza conferita dallo sport italiano.

Sul palco sono saliti Andrea Panizza, Luca Chiumento, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili, i quattro protagonisti di un equipaggio che continua a scrivere pagine importanti nella storia del canottaggio azzurro. A condividere il riconoscimento anche l’allenatore Vittorio Altobelli, premiato con la Palma d’Oro al Merito Tecnico per il lavoro svolto alla guida della formazione.

Il Diploma d’Onore viene conferito agli atleti che, dopo aver già ricevuto in passato il Collare d’Oro, conquistano ulteriori titoli mondiali. Una distinzione che sottolinea la continuità dei risultati ottenuti dal quartetto italiano ai vertici internazionali.

Il riconoscimento arriva a poco più di un mese dalla straordinaria vittoria ai Campionati Mondiali di Amsterdam del 29 agosto, quando Panizza e compagni hanno conquistato il secondo oro consecutivo, dopo quello ottenuto a Shanghai nel 2025.

Una finale tutt’altro che scontata, disputata sulle acque del Bosbaan, dove la Germania aveva inizialmente imposto il proprio ritmo, costringendo gli azzurri a inseguire. Il momento decisivo è arrivato nella seconda parte della gara, quando l’Italia ha progressivamente recuperato terreno fino a superare gli avversari e prendere il comando. Negli ultimi 500 metri, poi, l’equipaggio azzurro ha trovato l’accelerazione necessaria per difendere il vantaggio fino al traguardo. 5’33″60 il tempo finale del quattro di coppia italiano, che ha preceduto la Germania di 86 centesimi e la Gran Bretagna di un secondo e 80 centesimi.

Un successo che ha confermato il valore di una formazione già salita sul secondo gradino del podio alle Olimpiadi di Parigi 2024, quando Panizza aveva regalato a Mandello una delle sue più grandi soddisfazioni sportive. Al termine della finale di Amsterdam, il canottiere mandellese aveva voluto ricordare anche Filippo Mondelli, compagno di equipaggio e campione del mondo nel 2018, scomparso nel 2021.

“La bandiera di Filippo è sempre con noi, è il nostro portafortuna che ci aiuta sempre a fare la differenza – aveva raccontato Panizza, sottolineando il valore di una presenza che continua idealmente ad accompagnare la squadra – Oggi non ci siamo scomposti dopo gli attacchi della Germania: siamo stati bravi a mantenere il nostro passo e incrementare la velocità nei momenti giusti della finale”.

La cerimonia dell’Acqua Acetosa ha riunito alcuni dei principali protagonisti dello sport italiano, alla presenza del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, del presidente del CONI Luciano Buonfiglio e del presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marco Giunio De Sanctis.

Tra i rappresentanti del mondo del canottaggio erano presenti anche il presidente federale Rossano Galtarossa, il segretario generale Giovanni Esposito e la consigliera federale Valentina Rodini. A parlare a nome dell’equipaggio è stato Luca Rambaldi, che ha ripercorso il significato di un riconoscimento arrivato dopo anni di successi, ma anche di momenti complicati.

“Ricevere questo Diploma d’Onore qui all’Acqua Acetosa, davanti alle più alte istituzioni del nostro sport, è un orgoglio immenso. Vincere è difficile, ma confermarsi lo è ancora di più”, ha dichiarato. Il segreto dei risultati, secondo Rambaldi, risiede soprattutto nella capacità di affrontare insieme le difficoltà. “La sconfitta non ci blocca, ci spinge a dare di più”, ha sottolineato, dedicando il riconoscimento al movimento del canottaggio italiano e ai giovani che guardano ai campioni azzurri come punto di riferimento.

Dalla Canottieri Moto Guzzi ai vertici del canottaggio mondiale

Per Andrea Panizza, classe 1998, originario di Olcio, frazione di Mandello, il Diploma d’Onore rappresenta un ulteriore capitolo di una carriera costruita partendo proprio dalle acque del Lario.

Cresciuto sportivamente nella Canottieri Moto Guzzi di Mandello, il vogatore è oggi atleta delle Fiamme Gialle, pur mantenendo un legame profondo con la società nella quale ha mosso le prime remate.

Una storia sportiva che ha conosciuto traguardi importanti già nel 2018, quando Panizza conquistò il titolo europeo a Glasgow e quello mondiale a Plovdiv, in Bulgaria, sempre nel quattro di coppia. In quell’equipaggio figuravano anche Luca Rambaldi, Giacomo Gentili e Filippo Mondelli, protagonisti di una stagione destinata a lasciare un segno nella storia del canottaggio italiano.

Da allora sono arrivati numerosi altri risultati: la partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo, l’argento mondiale a Belgrado nel 2023, il titolo europeo conquistato a Szeged nel 2024, fino all’argento olimpico di Parigi e ai due successi mondiali consecutivi di Shanghai e Amsterdam.

Un percorso che ha portato Panizza a diventare uno dei riferimenti del quattro di coppia italiano. Proprio la società della casa dell’Aquila ha accolto con entusiasmo anche quest’ultimo riconoscimento, esprimendo sui propri canali social la soddisfazione per il risultato del suo atleta.

“Un altro grande riconoscimento per la storia di questa barca e un orgoglio immenso per tutti noi della Moto Guzzi. Grandissimo Andrea!”, il messaggio rivolto al campione mandellese.

Un orgoglio condiviso da una comunità che negli anni ha seguito da vicino le sue imprese, come avvenuto durante la finale olimpica di Parigi, quando amici, familiari ed ex compagni si erano riuniti al campo sportivo di Olcio per sostenere l’atleta davanti allo schermo.

Un 2026 da ricordare, tra sport e laurea

Per Panizza il riconoscimento del CONI arriva al termine di un’annata particolarmente significativa, iniziata anche con un importante traguardo personale.

A gennaio 2026 il canottiere mandellese ha infatti conseguito la laurea in Scienze Motorie, discutendo una tesi dedicata al canottaggio come strumento di prevenzione e promozione del benessere psicofisico nelle diverse età della vita.

Un percorso universitario portato avanti parallelamente agli allenamenti, ai raduni e agli impegni internazionali, che ha aggiunto una nuova soddisfazione a quelle già conquistate in acqua.

Nel corso degli anni, il suo impegno sportivo è stato riconosciuto anche dalle istituzioni locali e regionali. Nell’ottobre 2025, dopo il titolo mondiale di Shanghai, Panizza aveva ricevuto a Palazzo Pirelli la medaglia del Consiglio regionale della Lombardia, un omaggio ai risultati raggiunti e al suo percorso di atleta. Il Diploma d’Onore conferito dal CONI aggiunge ora un altro tassello.