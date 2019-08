Il 4 di coppia azzurro conquista il biglietto per Tokyo

Panizza e compagni in corsa per il titolo mondiale, domani la finale

MANDELLO DEL LARIO – “Giacomo Gentili, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Filippo Mondelli, da buoni campioni del mondo in carica, non deludono e portano il quattro di coppia Senior maschile a Tokyo 2020″.

La gioia della Federazione Italiana Canottaggio per il brillante risultato è esplosa sui social. Tra i protagonisti che hanno regalato all’Italia il pass olimpico c’è il mandellese Andrea Panizza, campione del mondo in carica.

Il biglietto per Tokyo è arrivato ieri, 29 agosto, durante i campionati del mondo di Linz (Austria). Il quattro di coppia azzurro dell’atleta mandellese, infatti, ha dominato la semifinale conquistando in un colpo solo la finale e il pass per le Olimpiadi.

In semifinale è la barca ucraina la più veloce in partenza che si porta subito al comando ma l’Italia non si fa sorprendere e dopo poche centinaia di metri è al comando a battagliare con la Polonia. Gli azzurri transitano primi al passaggio dei 500 metri con la Polonia sempre attaccata. Ai 1000 metri l’Australia si fa pericolosa affiancando i polacchi con le tre barche racchiuse in un fazzoletto. Gli azzurri aumentano a 38 colpi e guadagnano qualche metro su Polonia e Australia che però non mollano la presa. Bellissimo il finale con la Polonia che ai 1600 piazza il suo attacco affiancando l’Italia, ma gli azzurri rispondono e spengono le velleità dei polacchi andando a vincere una splendida semifinale.

Archiviato il discorso Olimpiadi, Andrea Panizza e compagni ora sono chiamati a riconfermare il titolo iridato. La finale è in programma domani, 31 agosto, alle ore 15.30.