La mandellese trionfa a Piediluco, vittoria nel 2 e 4 senza

Podi anche per Simone Fasoli e Nicolas Castelnovo

PIEDILUCO – Secondo Meeting Nazionale disputato nel week end sul Lago di Piediluco ha regalato ancora una volta diverse soddisfazioni agli atleti del ramo orientale del Lario e ancora una volta Arianna Passini è protagonista al femminile.

La mandellese, insieme alla compagna di squadra Nadine Agyemang-Heard della Moltrasio, ha portato a casa un doppio oro nella categoria Junior, sia nel “due senza” che nel “quattro senza” con Lucrezia Baudino e Beatrice Giuliani.

Oro anche per Simone Fasoli nel “quattro senza” junior in equipaggio misto con Achille Benazzo, Giorgio Battigaglia e Alessandro Bonamoneta, e quarto posto per lui nel ‘due senza’ insieme a Simone Mantegazza.

Ancora Mandello sul podio, per due volte, con Nicolas Castelnovo che sabato conquista il secondo posto nel quattro senza under 23 in equipaggio con Davide Comini, Andrea Barelli e Ivan Galimberti; insieme a quest’ultimo domenica si aggiudica il bronzo nel due senza.

Da segnalare anche il quarto posto nella categoria Ragazzi gara ‘due senza’ per Samuele e Simone Leandri della Canottieri Moto Guzzi.

(FOTO: http://www.canottaggio.org)