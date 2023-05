Canottaggio. Il mandellese Andrea Panizza è bronzo europeo

Dalla Slovenia la medaglia con il ‘quattro di coppia’

Prova di forza per l’atleta delle Fiamme Gialle e tesserato Canottieri Moto Guzzi, insieme ai suoi compagni di squadra

MANDELLO – Sudata, rincorsa e alla fine conquistata la medaglia di bronzo al collo di Andrea Panizza, mandellese (precisamente di Olcio), insieme a Nicolò Carucci, Giacomo Gentilini e Luca Chiumento sul lago di Bled, in Slovenia, dove si sono disputati in questi giorni i Campionati Europei.

Acque che, per una circostante e per l’altra, non hanno sempre sorriso al ‘quattro di coppia’ durante la manifestazione: tra l’influenza di Chiumento, costretto ad abbandonare i compagni a poche ore dalle fasi eliminatorie (poi sostituito da Venier), e un ripescaggio, i momenti difficili non sono mancati, ma alla fine il team è riuscito a entrare in finalissima.

Recuperato in extremis per l’ultimo atto anche Chiumento, il quartetto è partito alla carica ottenendo come risultato finale la terza piazza. A precedere gli azzurri l’Olanda, che la spunta di soli trenta centesimi sull’Italia, e la Polonia, campione del mondo in carica.