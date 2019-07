Canottaggio, incetta di medaglie per la MotoGuzzi al Festival dei Giovani

Grandi soddisfazioni nel fine settimana all’Idroscalo di Milano

La Canottieri Moto Guzzi ha partecipato con 20 atleti

MANDELLO – Nell’ultimo weekend nella splendida cornice dell’Idroscalo di Milano è andato in scena il Festival dei Giovani.

La più importante e partecipata manifestazione del canottaggio giovanile che è ormai diventata una vera e propria festa. Le aspettative non sono state deluse infatti all’idroscalo erano presenti quasi 2000 atleti dai 10 ai 14 anni che da venerdì a domenica si sono sfidati ma soprattutto divertiti. Tra questi era presente anche la Canottieri Moto Guzzi con circa 20 atleti che si sono fatti valere tornando a Mandello con medaglie importanti e piazzamenti significativi.

Nella giornata di venerdì hanno aperto le danze la medaglia d’oro di Gloria Danelli nel 1x Cadetti, il secondo posto del 2x Allievi C di Luigi Festorazzi e Guglielmo Morganti, il terzo posto di Anna Zucchi nel 7.20 Allievi C. Sfiorano il podio con un quarto posto il 2x Allievi C di Tommaso Fazio e Sabastian Gilardoni e il 2x Cadetti di Iacopo Guitto e Fabio Pensa.

Al primo giorno, già tanti podi per i mandellesi

Sabato durante le oltre 12 ore consecutive di regate è stata una incetta di medaglie per gli atleti della Canottieri Moto Guzzi, in particolare ci sono state le medaglie d’oro di Guglielmo Morganti nel 1x Allievi C e del 2x Allievi B1 di Samuel Barindelli e Pietro Barlascini, quest’ultimo si è confermato anche con un secondo posto nel 7.20 Allievi B1, medaglia d’argento anche per Gloria Danelli nel 7.20 cadetti.

Terzo Gradino del podio per i 7.20 cadetti di Iacopo Guitto e Andrea Manzo, per Simone Gilardoni nel 7.20 allievi B1 e per Luigi Festorazzi nel 1x allievi C. Importanti anche i quarti posti del 2x cadetti di Giulia Mandelli e Emma Guitto e di Gabriele Stropeni nel 7.20 allievi B2 e il quinto posto del 2x Cadette di Carlotta Longhi e Arianna Paruzzi.

Sei medaglie conquistate anche domenica

La domenica si è aperta con un’altra medaglia d’oro per Guglielmo Morganti, a seguire i due secondi posti di Pietro Barlascini e Samuel Barindelli nel 7.20 allievi, specialità che è valsa anche la medaglia di bronzo di Simone Gilardoni. Bellissimo secondo posto anche per Giona Molteni nel 7.20 Allievi A, nella stessa specialità Devin Rizzuti ha sfiorato il podio con un quarto posto. Medaglie di bronzo anche per Sebastian Gilardoni e Luigi Festorazzi nel 7.20 Allievi C.

“È stata una bellissima giornata di sport alla quale non abbiamo voluto mancare, una vera festa che conclude la stagione del canottaggio giovanile – spiegano dalla società – Le tante medaglie e i bei piazzamenti sono una soddisfazione sia per gli atleti sia per la società e ci spronano a lavorare ancor più duramente per iniziare a settembre la nuova stagione con il piede giusto”.

“Un grandissimo ringraziamento lo dobbiamo agli allenatori Giorgio Ronchetti, Marco Zonno e Umberto Scola, agli atleti, alle famiglie che anno dopo anno sono sempre una componente fondamentale all’interno delle dinamiche societarie e a tutti gli amici che, con il loro supporto concreto, sincero e incondizionato, ci consentono di essere ambiziosi e di lavorare per raggiungere in futuro ancor più soddisfazioni. Ora qualche settimana di meritato riposo, a settembre inizierà una nuova avventura.”