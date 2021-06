La Canottieri Moto Guzzi conquista un titolo ai Supercampionati Italiani

Simone Fasoli e Simone Mantegazza campioni under23 nel ‘due senza’ leggero

GAVIRATE – Conclusa a Gavirate la prima tornata dei Supercampionati Italiani COOP, con l’assegnazione dei titoli nelle categorie Under 23, Ragazzi ed Esordienti. Sul bacino remiero del lago di Varese, sponda gaviratese, grande exploit tra gli Under 23 della Canottieri Gavirate padrona di casa, che conquista sette titoli italiani,

Soddisfazioni anche per i mandellesi della Canottieri Moto Guzzi che conquistano il titolo italiano nel ‘due senza’ leggero. A portare in trionfo la società lariana è la coppia Simone Fasoli e Simone Mantegazza che si sono imposti sulla squadra di The Core di Sabaudia (Davide Miatello, Clemente Chris Sarappa) e sui toscani della SC Limite (Lorenzo Bonaffini, Ernesto Rabatti).

Un titolo festeggiato con la presidente della canottieri Rossella Scola e con Giuseppe Moioli.